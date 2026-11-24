Veja como fazer a sua figurinha

O WhatsApp prepara uma novidade para quem gosta de compartilhar figurinhas nas conversas. O aplicativo está desenvolvendo stickers que, além da imagem, também reproduzem um áudio, permitindo enviar memes com voz, efeitos sonoros, bordões e gravações personalizadas.

A função permitirá transformar imagens em figurinhas sonoras e adicionar um áudio para acompanhar o conteúdo visual. A ideia é que o usuário consiga compartilhar a reação completa em um único sticker, sem precisar enviar a imagem e uma mensagem de voz separadamente.

Como criar figurinhas com áudio no WhatsApp

A criação deverá ser feita diretamente pelo aplicativo, na área de figurinhas. Veja como preparar um sticker com som:

Abra uma conversa no WhatsApp: entre em qualquer conversa e toque no ícone de emoji, localizado ao lado do campo de mensagem. Acesse a área de figurinhas: selecione a aba de stickers e procure a opção de criar uma nova figurinha, geralmente identificada por um símbolo de criação ou pelo botão de adicionar. Escolha a imagem que deseja usar: selecione uma foto da galeria do celular. Ela poderá ser recortada ou ajustada para virar a base da figurinha. Adicione o áudio: procure o ícone de som na ferramenta de edição. A proposta é permitir que o usuário associe uma gravação de voz ou um arquivo de áudio à imagem. Ajuste o trecho sonoro: se o áudio for mais longo do que o permitido, selecione a parte que deseja usar. A novidade em desenvolvimento prevê clipes curtos, de até 10 segundos. Salve e envie: finalize a edição e compartilhe a figurinha na conversa. O sticker deverá apresentar uma indicação de que possui som, para que quem receber possa reproduzir o áudio.

Como ouvir uma figurinha com áudio recebida

Quem receber uma figurinha com áudio poderá reproduzir o conteúdo diretamente na conversa do WhatsApp. Basta tocar no sticker que tiver a indicação de som para iniciar a reprodução. O áudio não será executado automaticamente, permitindo que o destinatário escolha quando quer ouvir a gravação.

A novidade também poderá ser utilizada em figurinhas animadas criadas a partir de vídeos. Nesse caso, o WhatsApp poderá aproveitar o áudio original do arquivo, combinando imagem em movimento e som em um único sticker. A ferramenta amplia as possibilidades de compartilhamento de memes, reações e conteúdos personalizados nas conversas.

O recurso está sendo liberado gradualmente e pode ainda não aparecer para todos os usuários. Quem não encontrar a opção de adicionar áudio na criação de figurinhas deve aguardar, já que a disponibilidade pode variar de acordo com a versão do aplicativo e a liberação da novidade para cada conta.

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