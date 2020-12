Netflix Party: saiba como assistir filmes e séries online com amigos

Atualmente, existem diversas formas de assistir filmes e séries online com outras pessoas. Em uma matéria anterior, listamos alguns programas específicos para isso. Dessa vez, explicaremos como fazer uma “sessão cinema” com a Netflix Party, uma extensão para navegador totalmente gratuita. Agora chamada Teleparty, esta ferramenta é compatível não só com o Google Chrome, mas também com o Microsoft Edge.

O serviço pode ser utilizado com a Netflix, Disney, Hulu e HBO. Sua principal função é sincronizar o conteúdo exibido no computador do usuário com dois ou mais computadores. Além disso, a Teleparty oferece um plug-in de chat privado, através do qual os participantes podem conversar durante a transmissão. Por meio da extensão, o usuário consegue organizar a sessão cinema de forma prática, configurando quem pode controlar a transmissão.

Como assistir filmes e séries online com a Netflix Party?

Para instalar o serviço, basta seguir os passos abaixo.

Em primeiro lugar, todos aqueles que vão participar da transmissão devem instalar a extensão. Para isso, é preciso acessar o endereço https://www.netflixparty.com/ . Na página, clique no botão “Install Teleparty”, localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, uma nova aba aparecerá em sua tela. Se estiver utilizando o Microsoft Edge, clique na opção “Obter”. Caso o seu navegador seja o Google Chrome, selecione “Add to Chrome”. Uma caixa de aviso será exibida na parte superior da tela, solicitando que você confirme a sua escolha. Selecione “Adicionar extensão”.

Após a instalação, os navegadores devem exibir um ícone na parte superior direita da barra de navegação, com as iniciais “TP”. Para começar a usar o serviço e assistir filmes e séries online com seus amigos, realize as etapas a seguir.

Escolha o filme ou série nos serviços citados anteriormente. Após dar play, clique sobre o ícone da extensão para iniciar o compartilhamento. Caso queira ter controle total sobre a reprodução, marque a caixa “Only I have Control”, e em seguida, clique em “Start the Party”. Com isso, a extensão criará um link. Selecione a opção “Copy URL” para copiar o endereço e envie para quem vai assistir com você. Os participantes devem entrar no link com suas contas logadas na plataforma de streaming escolhida. Logo depois, quando a página carregar, basta clicar no ícone “TP” novamente. Isso fará com que o vídeo seja sincronizado.