Parler fica off-line após perder hospedagem na Amazon

A polêmica rede social Parler fica off-line. De acordo com o CEO, a plataforma foi forçada a sair do ar nesta segunda-feira (11).

A notícia vem logo depois que a gigante da tecnologia Amazon disse à Parler que perderia o acesso a seus servidores por não policiar adequadamente o conteúdo violento.

O site de rastreamento Down For Everyone Or Just Me mostrou que a Parler estava off-line pouco depois da meia-noite. De acordo com eles, é possível que seus proprietários não conseguiram encontrar um novo parceiro de hospedagem, depois que a Amazon disse que suspenderia o serviço.

Vários veículos de notícias dos EUA compartilharam uma postagem do CEO da Parler, John Matze, que dizia aos usuários da plataforma que “provavelmente ficaremos fora do ar por mais tempo que esperávamos”. Ele havia previsto anteriormente uma interrupção que duraria cerca de uma semana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Parler fica off-line

Em uma série de postagens no Parler várias horas antes, antes do site cair, Matze acusou as gigantes da tecnologia de uma “guerra à liberdade de expressão”.

“Eles NÃO vão vencer! Somos a última esperança do mundo por liberdade de expressão e informação”, disse ele.

A Parler teve seu lançamento em 2018, como um contra-ataque ao Twitter. Ela deu aos usuários a capacidade de seguir perfis e escrever “conversas” em vez de tweets.

No início, a plataforma atraiu uma multidão de usuários ultraconservadores e até de extrema direita.

Less than six hours before Amazon cuts off its cloud services, Parler CEO John Matze releases a statement saying he did not mean to convey that he didn’t care if people on a Parler invited violence. pic.twitter.com/QTIfEUGWH9 — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) January 11, 2021

Incitação a violência

A Parler possui mais de 12 milhões de usuários, embora a empresa de análise de aplicativos móveis Sensor Tower coloque o número em 10 milhões em todo o mundo, com 8 milhões apenas nos EUA.

Mas o aplicativo viu uma onda de mensagens apoiando o ataque na semana passada ao Capitólio nos EUA. Bem como apelos para novas manifestações.

O Google retirou o Parler de sua loja de aplicativos na sexta-feira. Segundo o Google, as postagens da rede social “incitam a violência contínua nos EUA”. Além disso, a Apple resolveu tomar a mesma decisão.