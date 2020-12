Saiba como bloquear ligações e SMS indesejados

A prática de telemarketing é muito comum entre as operadoras de telefonia do Brasil. No entanto, esse é um meio utilizado para promover novos serviços que recebe críticas de muitos consumidores. Isso porque o marketing é feito por meio de ligações e até SMS de forma insistente. No entanto, poucos sabem que essa prática pode ser evitada de forma simples e muito prática. Confira abaixo como bloquear ligações de operadoras e mensagens.

Como bloquear ligações de operadoras?

Em julho de 2019, entrou no ar a plataforma Não Me Pertube (nãomepertube.com.br) por determinação da Anatel. Nela, é possível cadastrar o seu número para impedir que as empresas te liguem oferecendo produtos e serviços. Vale destacar que a plataforma não abrange apenas operadoras, mas também serviços de TV por assinatura e Internet, assim como instituições financeiras. Confira abaixo o passo a passo para se inscrever na plataforma:

Acesse o site indicado acima e, na página inicial, clique em “Quero me cadastrar”; Em seguida, informe seu nome completo, CPF, e-mail e senha de acesso. Caso não tenha endereço de e-mail, é possível utilizar seu número de celular; Após realizar a sua inscrição, você terá que fazer o login. Para tanto, preencha os campos de e-mail/telefone e senha; Na página seguinte, clique em “Novo Bloqueio”; Informe o seu nome completo e o número de celular que deseja cadastrar; Em seguida, selecione as prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou instituições financeiras das quais não quer receber ligações. No final da página, selecione a opção “Validar bloqueio”. Com isso, o site enviará um SMS para o seu número com o código de validação; Por fim, será exibido um comprovante de solicitação de bloqueio; Para acompanhar o seu pedido, editar informações e empresas bloqueadas ou até mesmo cancelar a solicitação, basta realizar o login.

Segundo o próprio site, o prazo para efetivação do bloqueio é de até 30 dias. Vale destacar que é possível cadastrar mais de um número de celular, desde que você seja o titular da linha.

Quais são as operadoras participantes?

As operadoras participantes, juntamente com outras prestadoras de serviços de telecomunicações são:

Algar;

Net l Claro;

Nextel;

Oi;

Sercomtel;

Sky;

Tim;

Telefônica l Vivo;

Vale lembrar que o serviço também abrange instituições financeiras, como Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Sicredi, Agibank e Banco Inter.

O que acontece se a empresa descumprir o bloqueio?

Se houver qualquer falha no cumprimento da solicitação, o usuário pode usar o formulário de contato para notificar a empresa responsável. Forneça o máximo de informações possível, inclusive o número que ligou para você. No entanto, caso tenha recebido a ligação em um telefone fixo e não consiga saber o número, informe a data e horário da ligação.

Em até 5 dias úteis, a companhia deve fornecer uma resposta. É importante salientar que a plataforma Não Me Perturbe monitora cada empresa participante. Caso haja frequência no descumprimento do bloqueio, as companhias responsáveis podem sofrer sanções.

Como bloquear SMS de operadoras?

O processo para não receber mensagens de operadoras com promoções é ainda mais rápido. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), esse é um direito do consumidor — assim como ocorre no caso das ligações telefônicas. Confira abaixo como realizar o cancelamento em cada operadora:

Claro: Para cancelar o recebimento de mensagens e serviços, envie a palavra “sair” para 888 ou solicite o bloqueio ligando para *1052#.

TIM: Envie um SMS com a palavra “sair” para o número 4112 ou ligue para *144.

Oi: Envie uma mensagem com a palavra “sair” para o número 55555 ou desative o serviço pelo portal de relacionamento Minha Oi.

Vivo: O cancelamento de SMS pode ser feito mandando a palavra “sair” para o número 457.

Nextel: Para realizar o procedimento, é preciso entrar em contato com o atendimento da operadora.