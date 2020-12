Casa no campo: 5 cidades próximas a São Paulo para um bate e volta

“Eu quero uma casa no campo.” Bem ao clima da música de Elis Regina, a necessidade de distanciamento social por conta da pandemia aumentou a busca por viagens próximas às capitais, em regiões com natureza e pouca movimentação. São muitas as cidades próximas a São Paulo para alugar um imóvel e relaxar ou até mesmo mudar a paisagem do home office.

Quais cidades próximas a São Paulo podem ser o destino?

Seja para curtir com a família ou trabalhar com uma vista diferente, é possível encontrar uma casa de campo à disposição em localidades entre 50 a 180 km da Capital. O sossego sem a necessidade de ir muito longe pode ser encontrado em cidades como São Roque, Guararema, Socorro, Itu e Santo Antônio do Pinhal. Há ainda opções de passeios pela natureza, como mirantes, vinícolas e cachoeiras. Confira:

São Roque

A 50 km de São Paulo, uma opção é São Roque. Caso alugue uma casa por lá, ainda pode conferir o Roteiro do Vinho. De acordo com as redes sociais da organização, adegas, restaurantes e pousadas funcionam com cuidados, incluindo evitar aglomerações, uso de máscaras e higienização reforçada.

O roteiro é uma oportunidade de entrar em contato com a tradição do local por meio de adegas, vinícolas, restaurantes, pesqueiros, fazendas, ranchos e pousadas, em meio à mata atlântica. Formado pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino, ainda oferece visitas a produções de alcachofras e hortaliças, trazidas pelos imigrantes europeus.

Guararema

Fica a cerca de 80 km da capital. Os pontos turísticos – Mirante, Pau D’Alho, Pedra Montada, Ilha Grande a Maria Fumaça – estão abertos para visitação, levando em conta os cuidados estabelecidos para reduzir a propagação do novo coronavírus.

Itu

Localizada a 100 km da capital, Itu tem opções de casas em meio à natureza e ainda é conhecida como a “cidade onde tudo é grande”, graças aos pontos turísticos como um orelhão e um semáforo gigantes. Conta ainda com centro histórico com construções preservadas.

Socorro é uma das cidades próximas a São Paulo

Socorro fica a aproximadamente 130 km de São Paulo e faz parte do Circuito das Águas Paulista. Está localizada também numa área denominada Serra da Mantiqueira, nos limites entre São Paulo e Minas Gerais. O turismo de aventura é o seu forte, com opção de rafting, canoagem, rapel, voo livre, tirolesa… Cachoeiras e mirantes também podem fazer parte da programação.

Santo Antônio do Pinhal

A cerca de 170 km de São Paulo, chega-se a Santo Antônio do Pinhal. Próxima da badalada Campos do Jordão, traz clima de tranquilidade e ares do interior. Para quem quiser turistar em meio à natureza, tem como opção o mirante natural Pico Agudo, com acesso de carro por estrada de terra, que oferece vista do Vale do Paraíba e da Pedra do Baú, no município vizinho de São Bento do Sapucaí. Ainda é possível visitar os jardins temáticos do Jardim dos Pinhais.