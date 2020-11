Que tal conhecer as praias de Salvador nas suas próximas férias? A cidade, capital da linda Bahia de Todos os Santos está de braços abertos e areias quentes prontas para te receber!

Com altas temperaturas, calor e pouca chuva o ano todos, vale super a pena conhecer a cidade em qualquer época. É um passeio ideal para todos os públicos, desde famílias com crianças pequenas até viajantes solitários.

Conheça a orla das praias de Salvador!

São 75Km de orla na cidade de Salvador, uma das mais lindas e famosas do Brasil Assim, na cidade tem pé na areia para todos os gostos e para todos os estilos de viajantes. Quem prefere viajar com tranquilidade e águas transparentes encontra a felicidade. Mas quem busca festas, animação e muita agitação também é bem-vindo nas praias de Salvador.

A cidade conta com maravilhosas praias e paisagens naturais de tirar o fôlego e você não pode perder nenhuma delas no seu roteiro de viagem.

As três praias de Salvador mais disputadas

Praia do Forte

Os trechos mais disputados da orla de Salvador é o que conhecemos como a Baía de Todos-os-Santos, com água cristalina e mar super tranquilo! Além disso, a posição privilegiada faz com que os dias de praia sempre terminem com um espetáculo à parte, com o sol se pondo no horizonte!

Aproveite um dia e curta a praia do Forte com a família e viva toda essa experiência!

Praia do Porto da Barra

Um dos principais cartões de visita da cidade, a Praia do Farol da Barra não pode ficar de fora do seu roteiro.

Isso porque ela é a praia mais democrática da cidade, de águas cristalinas, calmas, de sol para todo mundo!

A praia do Porto da Barra é tão animada quanto uma tarde de carnaval, a prainha do Porto da Barra é o mais divertido resumo de Salvador.

Praia de Stella Maris

Também é um destino imperdível para quem quer conhecer as praias de Salvador e parada obrigatória para os viajantes a praia de Stella Maris. Cercada de condomínios, hotéis e pousadas, a praia é bastante movimentada!

Mas oferece águas calmas, areia clara e muita infraestrutura e preço justo para um dia incrível na praia! Saia do roteiro básico e visite esta praia!

E as 2 mais desertas

Praia da Preguiça

A praia da preguiça já foi praia exclusiva dos mais ricos, quando os sobrados mais chiques da cidade na época colonial ficavam por ali. Hoje, a praia da Preguiça em Salvador passa por revitalização e é uma das praias mais comentadas nos perfis e blogs de viagens de verão por todo o brasil!

Ela ainda possui passeios de canoa havaiana e uma água cristalina de dar inveja a qualquer um! Ainda, é uma das cinco praias da capital que apresentam melhores condições de banho, de tão limpa!

Praia da Gamboa de Baixo

A prainha da Gamboa de Baixo deveria ser parada obrigatória para quem visita Salvador. Com sua faixa de terra tomada por pedrinhas e arquitetura que lembra os contornos de praias famosas da Itália, ainda é pouco conhecida e alternativa.

Ainda, a sua vista encantadora surpreende até os mais céticos viajantes. Uma preciosidade escondida no centro de Salvador!

E as três praias de Salvador imperdíveis para sua viagem!

Praia de Ondina

A praia de Ondina é a mais alternativa das opções urbanas de Salvador. Dessa forma, ela é uma ótima praia para levar as crianças pequenas, quando sua maré está baixa, pois se formam piscinas naturais imperdíveis. Ainda, é um ambiente extremamente agradável quando o sol se põe.

Sua orla é perfeita para caminhadas, passeios, conversas descontraídas, corridas ou simplesmente um pit stop para recarregar as energias com os quitutes deliciosos de Salvador!

Praia de Itapuã

Que tal passar uma tarde em Itapuã? O cenário cantado na música popular brasileira é de tirar o fôlego de tanta beleza! Por isso, Itapuã é uma praia perfeita para relaxar com amigos, tomar bons drinks olhando o mar e provar as delícias da cidade.

Além disso, a infraestrutura da praia de Itapuã não deixa nada a desejar para as praias centrais da cidade e é parada obrigatória para os apaixonados por Salvador!

Praia do Farol da Barra

Talvez a praia mais famosa e disputada do centro de Salvador, a praia do Farol da Barra tem um visual único, águas cristalinas e muita poesia. Separe um dia de sua viagem apenas para apreciar essa praia, que a experiência será inesquecível!

Além disso, na praia está localizada um dos principais cartões postais da cidade, a Fortaleza de Santo Antônio, que hoje abriga um museu náutico também super legal de se conhecer!

Proteja-se contra a COVID-19 nas praias de Salvador

Está pensando em viajar logo? Mas, com uma pandemia global em curso, precisamos tomar cuidado extra nos passeios e nas atividades turísticas, mesmo ao ar livre!

Como medida de flexibilização das restrições realizadas para o combate da pandemia de coronavírus no Brasil, algumas praias de Salvador voltam a reabrir, mas com restrições.

Por isso, tenha cuidado redobrado e siga as regras impostas pela prefeitura para sua segurança! O uso de máscara ainda se mantém obrigatório na areia.

E, apesar de não haver mais limite de pessoas nas praias, mantenha um distanciamento mínimo de 1,5m em todas as praias de Salvador!