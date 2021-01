Hospedagens de luxo, com serviços exclusivos, suítes diferenciadas e localizações privilegiadas são algumas das características dos hotéis mais caros do Brasil.

Eles estão espalhados por diferentes destinos. Há os mais executivos em grandes capitais como São Paulo. Os que misturam sofisticação e lazer em cidades como o Rio de Janeiro. E os que são perfeitos para quem busca descanso, como os que ficam localizados em praias paradisíacas no Nordeste ou do Sul.

Os valores também variam, dependendo do tipo de quarto e mesmo da época do ano. Mas em alguns dos hotéis mais caros do Brasil há diárias que podem chegar a até R$ 30 mil. Muitos são frequentados por famosos e pessoas da alta sociedade.

Listamos alguns deles, com mais detalhes sobre as acomodações, informações sobre os serviços oferecidos, média de preços e outros detalhes.

Hotéis mais caros do Brasil no Nordeste

1. Maria Bonita Noronha

Fica em Fernando de Noronha, Pernambuco. E é de propriedade do ator Bruno Gagliasso. Ele e a esposa, Giovanna Ewbank, são frequentadores assíduos da ilha. E levam sempre muitos outros famosos que passaram a viajar sempre para este destino.

Noronha é um dos preferidos dos turistas devido às praias e ao estilo de vida, principalmente por ter a atividade turística controlada. Entre as celebridades que adoram ir para lá estão Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.

A diária na Pousada Maria Bonita em Fernando de Noronha custa em torno de R$ 2.500,00.

2. Kuara Hotel

Fica em Arraial d’Ajuda, na Bahia. A região é um destino badalado e conta com hospedagens sofisticadas, muitas na lista dos hotéis mais caros do Brasil. Uma delas é este hotel pé na areia na Praia de Pitinga.

As suítes, que se dividem nas categorias luxo e super luxo, chegam a mais de 130 metros quadrados. Algumas possuem varanda e hidromassagem.

Também conta com SPA. Entre os famosos que frequentam Arraial d’Ajuda está a atriz Juliana Paes.

A diária no Kuara Hotel custa a partir de R$ 2 mil.

3. Kenoa Beach Spa e Resort – Hotéis mais caros do Brasil

Fica em Barra de São Miguel, no litoral do estado de Alagoas. O resort é uma referência na região devido à sua excelente infraestrutura. Os quartos contam com piscinas exclusivas de frente para o mar – a maior suíte tem 45 metros quadrados.

O acesso à praia é feito por uma escada. E, na areia, há lounges privativos com camas, além de almofadas e puffs. Alguns dos serviços do SPA podem ser feitos de forma privada no próprio quarto. A top model Izabel Goulart já passou por lá.

A diária no Kenoa Beach Spa e Resort custa em torno de R$ 3.500,00.

Hotéis mais caros no Sul do Brasil

1. Resort Ponta dos Ganchos

Tem um estilo luxuoso, mas com conceito sustentável. Vidro, madeira e pedras são alguns dos materiais usados nos bangalôs, todos com vista para o mar. O maior deles tem 300 m2. Há piscina privativa e banheira de hidromassagem. Além disso, o café da manhã é servido no próprio bangalô, sem horário fixo.

Outro diferencial é que o hotel fica em uma península, com acesso feito por barco ou helicóptero. E tem uma pequena ilha que faz parte de sua estrutura. Quem já se hospedou por lá foi a cantora Beyoncé. E o ex-Beatle Paul McCartney.

A diária no Resort Ponta dos Ganchos custa em torno de R$ 4 mil.

Hotéis mais caros do Brasil no Rio e em São Paulo

1. Copacabana Palace

Fica na praia de Copacabana, localizado bem em frente ao mar e perto das principais praias do Rio de Janeiro. É um dos mais famosos e mais tradicionais.

Entre as suítes, destaque para as do último andar, com cerca de 100 metros quadrados e terraço particular. Além da vista privilegiada para toda a orla. A piscina, com um bar, é outro destaque do hotel. E, para os hóspedes, há um mordomo que atende 24h.

A diária no Hotel Copacabana Palace custa em torno de R$ 5 mil.

2. Fasano

Fica no Rio de Janeiro, na orla de Ipanema. Tem muito luxo nos quartos e nos demais ambientes internos. Há suítes que podem chegar a 70 metros quadrados. E um dos destaques é a piscina na cobertura, que tem vista panorâmica para as praias de Ipanema e Leblon.

Já hospedou famosos como Rihanna, Kim Kardashian e Kanye West, Shakira durante passagem pelo Brasil. A cantora Preta Gil é outra frequentadora.

A diária no Hotel Fasano do Rio de Janeiro custa em torno de R$ 4 mil.

3. Tivoli Mofarred – Hotéis mais caros do Brasil

Fica em São Paulo. Embora não seja um hotel localizado em destino turístico e, portanto, pouco procurado por viajantes que estão em busca de lazer, o Tivoli recebe muitas pessoas que passam pela capital paulista. A maioria é de executivos e empresários, tanto brasileiros como estrangeiros, mas não costuma receber famosos.

Lá fica a maior suíte da América Latina, com 750 metros quadrados. Conta também com sauna, cozinha, espaço fitness, sala de estar, tudo dentro da própria suíte. Mas há outras menores, sem perder o luxo. E com serviço de mordomo 24. Tudo isso faz com que esteja em primeiro lugar na lista dos hotéis mais caros do Brasil.

Uma diária na suíte presidencial do Tivoli Mofarred pode chegar a até R$ 30 mil. Nos demais quartos, o valor fica em torno de R$ 2 mil.

Em alguns casos, os famosos preferem alugar casas, pois podem usufruir um pouco mais de privacidade, independente do destino. Mas, muitas vezes, acabam se rendendo ao charme e ao luxo de alguns dos hotéis mais caros do Brasil. Assim conseguem ter mais conforto e comodidade!