Ilha de São Bartolomeu: o que sabemos deste lugar paradisíaco

Além das Ilhas Maldivas e de Tulum, no México, outro destino de viagem tem atraído os famosos neste período de pandemia. A top Izabel Goulart e Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., estão em Saint Barthélemy, a luxuosa ilha caribenha também conhecida como St. Barth ou ilha de São Bartolomeu, em português.

Onde fica a ilha de São Bartolomeu?

É um território da França, localizado no leste do Caribe, perto de St. Maarten/St. Martin e Anguilla. Trata-se de uma ilha pequena, de 20 km², com 16 praias.

Cristóvão Colombo a agregou aos seus domínios em 1493, mas os franceses logo a invadiram. Hoje, é um popular refúgio para pessoas não só da França, mas também de outros países da Europa e da América do Norte.

“Mantenha a forma e passeie a pé pelas atrações locais ou alugue um automóvel para conhecer mais a ilha. Quem gosta de praia pode escolher locais como Grand Saline, onde nudistas tomam banho de sol, ou a arborizada e isolada Colombier Beach”, recomendou o Tripadvisor sobre a ilha de São Bartolomeu.

Como chegar a St. Barth?

A chegada é feita por barco ou avião. Mas, como o aeroporto só recebe aviões pequenos, é necessário desembarcar em uma ilha com estrutura maior primeiro, normalmente a St. Maarten. Por isso, é comum as pessoas dividirem a viagem entre os dois destinos. Se optar pelo barco, saiba que o trajeto sai mais barato, mas demora mais (cerca de 1 hora contra 10 minutos de avião) e enfrenta muitas ondas, podendo causar enjoos pelo balanço.

Melhor época para viajar?

A considerada alta temporada da ilha de São Bartolomeu vai de novembro a abril, que é o período mais seco. Entre maio e junho, a probabilidade de dias de sol é grande. Evite entre agosto e setembro, que é temporada de furacões e quase tudo na ilha fica fechado.

Onde se hospedar em St Barth?

Um dos hotéis mais conhecidos e badalados é o Le Sereno, que fica em uma praia particular. A diária vai de R$ 7.911 (bangalô de 70 m² para duas pessoas) a R$ 50.100 (279 m², com três quartos, para até oito pessoas). No Le Toiny, o preço parte de R$ 14.967 (121 m² para três pessoas) e chega a R$ 23.642 (255 m² para cinco pessoas).

Para quem busca algo menos “salgado” na ilha de São Bartolomeu, a opção mais acessível apresentada pelo Tripadvisor é a Le Nid d’Aigle, em Gustavia, centro da ilha. A diária fica por R$ 1.123.