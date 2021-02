Países fechados para brasileiros: lista atualizada e previsões para viagem 

A pandemia gerou e ainda vem gerando uma série de mudanças em todo o mundo. Uma dessas mudanças é em relação às viagens. Com novas regras e até mesmo países fechados para brasileiros, muita gente tem ficado em dúvida sobre a possibilidade de viajar para o exterior no atual momento.

A lista dos países fechados para brasileiros muda de acordo com o avanço ou retrocesso nas ações de controle da pandemia e é importante ter atenção constante. A medida é uma forma de tentar controlar o aumento no número de casos de Covid-19 e evitar que o vírus circule ainda mais, especialmente depois da chegada da segunda onda. Como no Brasil o número de casos continua crescente, muitos países têm optado por não receber brasileiros.

O ideal para os turistas é realmente esperar para viajar depois da pandemia. Mas muitas pessoas podem precisar se deslocar por diferentes motivos que não envolvam turismo. Por isso precisam saber quais destinos estão ou não abertos e quais companhias aéreas estão voando para a Europa. Assim é possível se planejar melhor e evitar frustrações.

Por que há países fechados para brasileiros?

Os brasileiros não estão proibidos de viajarem para a Europa. O que acontece é que a grande maioria dos países europeus não está aceitando a entrada de brasileiros viajando a turismo durante a pandemia. É permitida apenas a entrada daqueles que possuem dupla cidadania, dos que são residentes no país, ou de pessoas que estejam a estudo ou a trabalho.

Além disso, em muitos lugares as principais atrações estão fechadas, pois vários países estão em lockdown, o que inviabilizaria os passeios turísticos. E há, principalmente, o risco de contaminação, que é o que mais precisa ser levado em consideração antes de decidir fazer uma viagem no momento. Especialmente porque a Europa é uma das regiões mais afetadas pela pandemia.

Lista de países fechados para brasileiros

No entanto, mesmo com muitos países fechados para brasileiros, no início de fevereiro de 2021 já há alguns destinos europeus que estão abertos aos viajantes vindos do Brasil. São eles:

Albânia

Andorra

Bósnia e Herzegovina

Croácia

Eslovênia

Irlanda

Kosovo

Macedônia do Norte

Sérvia

Mesmo abertos, todos eles têm suas listas de exigências e restrições, como parte das medidas de enfrentamento à pandemia.

Já os Estados Unidos segue fechado para brasileiros. E também para qualquer viajante que nos últimos 14 dias estiveram no Brasil ou também no Reino Unido, África do Sul, China, Irã e países membros do Espaço Schengen.

A única forma de entrar nos Estados Unidos no momento seria ficar pelo menos 14 dias em um dos países que não está na lista dos restritos. Além disso, também é exigida a apresentação do teste PCR negativo.

Voos do Brasil para a Europa

Com o fato de haver países fechados para brasileiros, os voos que partem do Brasil rumo à Europa também sofreram algumas alterações. Veja como as principais companhias aéreas estão operando no início de fevereiro de 2021 e quais estão com voos suspensos.

Air France: os voos entre Paris e São Paulo, Paris e Rio de Janeiro, Paris e Fortaleza, seguem normais.

Alitalia : as operações com o Brasil estão temporariamente suspensas, portanto, não há voos para a Itália.

Iberia: estão sendo realizados voos entre Madri e São Paulo e Madri e Rio de Janeiro. Ambos estiveram interrompidos, mas já foram retomados.

British Airways: os voos entre Londres e São Paulo e Londres e Rio de Janeiro estão suspensos.

Latam: suspendeu a rota com Londres, mas manteve os voos para Madri, Lisboa e Frankfurt .

TAP: os voos entre Lisboa e São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Maceió e Brasília estão normalizados. Os voos entre Lisboa e Belém, Natal e Porto Alegre seguem suspensos.

Azul: estão sendo realizados voos entre Campinas e Lisboa.

KLM: as rotas com o Brasil chegaram a ser suspensas, mas a empresa conseguiu uma autorização. Assim os voos entre Amsterdã e São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, seguem acontecendo.

Lufthansa: mantém os voos diários entre Frankfurt e São Paulo.

Turkish : os voos entre Istambul e São Paulo chegaram a ficar suspensos, mas já foram retomados.

Swiss : mantém os voos diários entre Zurique e São Paulo.

Air Europa: os voos en tre Madri e São Paulo e Madri e Salvador estão regulares. Já os voos entre Madri e Recife e Madri e Fortaleza seguem suspensos.

Viagens para brasileiros dentro da Europa

Caso um brasileiro opte por viajar para um dos países que estão liberados, depois de 14 dias (período obrigatório de quarentena) poderá se deslocar dentro da União Europeia. Assim poderá visitar também outros países – dependendo, é claro, de restrições internas de cada um, que também podem variar. O mesmo vale para os brasileiros que já residem em algum país europeu.

Alguns exemplos das normas exigidas para viajantes brasileiros na Europa antes de entrar em cada país:

Espanha, Alemanha e Itália: é preciso apresentar um teste PCR Covid comprovando que não está contaminado.

Reino Unido: suspendeu os voos para Portugal e proibiu a entrada de pessoas que estiveram no país nos 10 últimos dias.

Portugal: quem se desloca dentro do país para regiões de ilhas, como a Ilha da Madeira, precisam apresentar PCR negativo, mesmo embarcando em território português.

Turquia: os voos para o Reino Unido e para a Dinamarca estão suspensos.

Seja para os Estados Unidos, Europa ou outros continentes, o mais importante é saber que a lista de países fechados para brasileiros não é definitiva. Esta é a situação atual em fevereiro de 2021, mas com as vacinas já sendo aplicadas em muitos lugares, é possível que o quadro vá mudando e que novas fronteiras possam ser reabertas.