Trancoso: melhores passeios no destino mais badalado da Bahia

Quem acompanha notícias dos famosos certamente já ouviu falar em Trancoso. O pequeno distrito da cidade de Porto Seguro, no litoral sul do estado da Bahia, é um dos destinos preferidos das celebridades. O sucesso passou a atrair cada vez mais turistas. E isso fez com que a pequena vila começasse a ganhar hospedagens mais luxuosas e cheias de charme, restaurantes sofisticados e lojas de diversas marcas.

Além, é claro, das belas praias, muitas delas praticamente desertas, onde é possível aproveitar com privacidade em meio à natureza. Há, ainda, muitos lugares históricos, pois Trancoso fica na região do Brasil onde os portugueses chegaram no período do descobrimento.

E para quem gosta de um pouco mais badalação ou vida noturna, a região chamada de “quadrado” concentra bares e restaurantes muito frequentados. Em datas como réveillon, há ainda muitas festas exclusivas e muito bem frequentadas.

Na virada de 2020 para 2021 estiveram em Trancoso as atrizes Isis Valverde e Monique Alfradique e o cantor Luan Santana. Mas em qualquer época do ano é possível encontrar algum famoso por lá, desfrutando dos muitos passeios que o local oferece.

O que fazer em Trancoso?

As praias são, indiscutivelmente, as principais atrações de Trancoso. As mais frequentadas são a Praia dos Coqueiros e a Praia dos Nativos. Ambas têm localização privilegiada e fácil acesso para qualquer turista além de bons restaurantes. Algumas um pouco mais distantes são a Praia do Rio da Barra, Praia de Taípe, Praia do Rio Verde, Praia de Itapororoca.

E, ainda, algumas praias praticamente desertas, como a Praia de Patimirim, Praia de Itaquena, Praia Barra do Rio dos Frades, Praia do Outeiro, Praia dos Amores e Praia do Espelho. Nesses casos é importante lembrar de levar algo de comer e beber, pois não há infraestrutura.

Lembre-se que Trancoso é um destino para ser curtido sem pressa. A melhor forma de aproveitar a viagem é relaxando em uma das praias ou andando pelas longas faixas de areia. Mas há outras opções de passeios que também podem ser encaixadas no roteiro!

Melhores passeios em Trancoso, Bahia

Quadrado de Trancoso

Uma grande área verde, cercada de casinhas muito coloridas e, no meio, uma igreja toda branquinha. O cenário desta área que ficou conhecida como “Quadrado” é a cara de Trancoso. Um lugar para caminhar com calma, sentar e apreciar.

Igreja de São João Batista

Também conhecida como a Igrejinha do Quadrado, é o principal cartão-postal da cidade. Nos fundos fica o mirante com uma vista incrível para o mar.

Andar de Lancha

Uma forma diferente de ver Trancoso, por um outro ângulo, passando por algumas das principais praias e com paradas nas piscinas naturais.

Quadriciclo

Para quem não quer andar muito, mas está sem carro, uma forma de conhecer as melhores praias de Trancoso é optando por um passeio de quadriciclo. Além de passar por dentro de áreas com vegetação quase intocada, leva às praias mais desertas.

Praia do Espelho

Seja a pé, de lancha ou quadriciclo, a Praia do Espelho é imperdível. Mesmo que no dia a dia a escolha seja por outras praias, esta merece uma visita. É uma das mais famosas e com uma das paisagens mais fascinantes da região.

Voo de parapente

Para os mais radicais, esta opção de passeio em Trancoso é uma das mais interessantes. Além de alguns minutos de aventura, proporciona um visual diferente, vendo a cidade do alto!

Observação de baleias em Trancoso

Entre os meses de julho e outubro as baleias jubarte aparecem nas águas do sul da Bahia e há passeios de barco que saem de Trancoso para quem quer ver de perto este espetáculo.

Mergulho

Mergulhar no Parque Marinho Recife de Fora para ver de perto as belezas do fundo do mar é outro passeio em Trancoso muito procurado. Nesta região há muitos corais, peixes e outros animais marinhos.

Visitar outros destinos

Uma das vantagens de Trancoso é a localização, próxima de outras praias também muito conhecidas da região. É possível fazer um bate e volta para passar um dia nas praias da vila de Caraíva, na vizinha Arraial d’Ajuda ou na Ilha de Boipeba.

Quanto custa viajar para Trancoso?

Assim como acontece com qualquer destino, o preço de uma viagem para Trancoso pode variar, pois depende de uma série de fatores. Entre eles o estilo escolhido para hospedagem, se será uma pousada mais simples ou mais sofisticada, assim como os lugares onde pretende comer, os eventos que irá ou não frequentar. E, ainda, em que época do ano será a viagem.

Passagem

Para fazer um cálculo médio de quanto custa viajar para Trancoso, o primeiro passo é saber o valor da passagem. O aeroporto mais próximo é o de Porto Seguro e há voos de diversos lugares do Brasil com destino à cidade. Saindo de São Paulo, há voos que podem custar a partir de R$ 700,00 ida e volta.

Transporte

O deslocamento de Porto Seguro a Trancoso também deve ser calculado. Há diferentes formas de se fazer isso. E os valores vão depender também do número de pessoas.

De táxi até a balsa que vai para Arraial d’Ajuda e de lá para Trancoso de ônibus. É o valor mais baixo, totalizando aproximadamente R$ 60,00

De táxi ou carro alugado direto do aeroporto de Porto Seguro até Trancoso, já incluindo a travessia na balsa. O valor fica em média R$ 150,00.

De transfer oferecido pela maioria das hospedagens ou agências de turismo, com valor pago a parte, cerca de R$ 250,00.

Hospedagem

Uma dos pontos positivos de uma viagem para Trancoso é que o destino conta com os mais diversos tipos de hospedagem. Portanto, é possível escolher de forma que caiba no bolso de cada um.

As pousadas mais simples têm diárias que custam em média R$ 500,00 para duas pessoas. Já nas mais luxuosas, que são as preferidas dos famosos, uma diária pode passar de R$ 2 mil.

Alimentação

Embora no quadrado de Trancoso haja muitos restaurantes sofisticados, há opções fora desta região que possuem valores mais em conta. E, ainda, os próprios quiosques e barracas nas praias, que são bem estruturados e servem comida. Um prato para duas pessoas pode custar entre R$ 50,00 e R$ 70,00.

Passeios

O custo dos passeios vai depender do que cada um pretende fazer. As caminhadas pelas praias não têm custo, já um mergulho no fundo do mar pode sair por aproximadamente R$ 400,00. A melhor forma de se informar sobre os passeios em Trancoso é perguntando na pousada ou hotel. Há diversas empresas que oferecem a maioria deles, sempre com preços variados.