A Netflix lançou uma série que nos fez querer viajar para Paris. Afinal, a nova série do streaming, Emily em Paris, tem locações incríveis na cidade da luz.

Ao viajar a trabalho para a cidade, Emily conhece lugares incríveis e os inclui em sua rotina, tornando o dia a dia mais doce e fácil. Além do figurino maravilhoso de Emily, um dos pontos fortes da série está exatamente nas locações da produção.

Por isso, vamos ajudar você que quer viajar para Paris a escolher os pontos turísticos inspirados na série.

Vem com a gente!

A série “Emily em Paris”

Emily em Paris é uma série criada por Darren Star, o mesmo criador de Sex and the City e tem uma trama cheia e reviravoltas amorosas e muitos desafios pessoais.

Resumindo, uma jovem norte-americana muda-se para Paris para substituir a sua chefe em um novo trabalho. Sozinha na Cidade-Luz, sem conhecer o idioma, Emily, interpretada por Lily Collins, precisa se adaptar aos novos desafios e lidar com uma nova cultura.

Um figurino incrível, uma fotografia apaixonante e lugares maravilhosos, Emily em Paris é uma série inspiradora. Emily nos inspira a viajar para Paris e visitar lugares históricos e cheios de vida.

Que tal viajar para Paris e conhecer as locações da série?

De maneira geral, Paris já é uma cidade que não precisa nem de propaganda. Mas a série Emily em Paris despertou mais ainda nossa vontade de conhecer a cidade. Os locais escolhidos para as cenas da série são perfeitos, disso não há dúvidas.

Conheça os pontos turísticos e locações de Paris que a série trouxe e nos deixou com aquele desejo de pegar um avião:

1. Comece com um jantar no Café de l’Homme

A cena de Emily em frente à Torre Eiffel encantou nossos olhares. Ela está em um jantar à noite, celebrando junto aos seus colegas de trabalho um novo cliente.

No entanto, o local não foi montado para a série, ele realmente existe! O nome do local é Café de l’Homme e fica localizado na Place du Trocadéro.

A vista do local enquadra perfeitamente a Torre Eiffel. O local é perfeito para refeições como almoço ou jantar e é muito escolhido para comemorações e festas.

Apesar do preço parecer um pouco salgado, a média está dentro dos padrões parisienses para restaurantes de boa qualidade. O menu executivo sai por 100 euros.

Então, dica para a noite parisiense é um jantar com uma vista incrível. Um menu especial montado de acordo com a estação e com um teor histórico, o café deve estar no seu roteiro ao viajar para Paris.

2. Pela manhã, um croissant

Emily visita uma espécie de padaria localizada próximo ao seu apartamento e se delicia com um paine au chocolat que deixa a personagem apaixonada.

Esse lugar é o La Boulangerie Moderne. Uma padaria com os croissants mais famosos da cidade e pães artesanais de dar água na boca.

Portanto, para começar o dia bem em Paris, inclua no seu roteiro a visita a esse lugar para aproveitar os passeios bem feliz.

O espaço fica localizado na rua 16 Rue des Fossés Saint-Jacques. Os preços variam de acordo com o que você escolher. A média de preço de um croissant, por exemplo, é de 1,00 a 1,80 euros em Paris.

3. Um passeio matinal pelo Rio Sena

Em um comercial de perfume, Emily e e sua equipe acabam tendo uma visão privilegiada: a Ponte Alexandre III.

A ponte liga a famosa Avenida Champs Elysees com Ivalides e o entorno da Torre Eiffel. Está localizada no centro de Paris e é um ponto que não pode faltar no roteiro de quem vai viajar para Paris.

Após um café da manhã delicioso, um passeio matinal pela ponte é uma ótima ideia.

4. Um almoço diferente

Agora é hora de um almoço delicioso e bem diferente do convencional. O Le Flore en I’Île é visitado por Emily e o que chama atenção é a disposição diferente das mesas e cadeiras.

Localizado nas margens do rio Sena e próximo à Notre-Dame, é um restaurante refinado e popular pelo seu tartare de filé mignon.

Mas a principal dica é pedir o sorvete Berthillon.

5. Uma tarde, dois jardins

Uma ótima ideia para aproveitar a tarde em Paris é visitar um jardim. Os jardins da cidade são floridos e bem coloridos, incríveis.

Mas que tal visitar dois jardins em um dia? Emily pratica exercícios no famoso Jardim de Luxemburgo e encontra sua nova amiga no Jardin du Palais Royal.

O Jardim de Luxemburgo é um dos mais famosos do mundo e é perfeito para um passeio à tarde em Paris. É um parque público pertencente ao Senado da França e tem mais de 22,4 hectares. Ele fica localizado no 6.º arrondissement.

Já o Jardin du Palais Royal, atravessando o rio Sena, é um espaço ao ar livre ideal para quem quer curtir um pouco da natureza e tranquilidade. Lá, você pode encontrar diversos cafés para deixar a tarde mais gostosa.