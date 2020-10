‘Emily em Paris’: Roupas da personagem dão ‘match’ com nail arts

“Emily em Paris” continua a virar meme nas redes sociais. Até a Netflix entrou na brincadeira e resolveu combinar os figurinos chamativos da personagem com nail arts bem parecidas.

O “match” entre roupas repletas de tendências e unhas decoradas foi publicado no perfil do Instagram americano da empresa. Teve mais de 800 mil curtidas e recebeu cerca de 2,2 mil comentários.

Como são as nail arts parecidas com as roupas de “Emily em Paris”?

Floral, xadrez, metalizado, geométrico, abstrato. Essas são algumas das referências que podem sair do guarda-roupa de Lily Collins direto para as unhas. Inspire-se:

Vejo flores em você

A personagem de Lily Collins exibiu vestido floral de fundo preto, em um dos episódios da série. Da Dolce & Gabbana, conta com decote ombro a ombro e cintura marcada.

Que tal enfeitar as unhas com flores? Saiba que o processo exige bastante coordenação e treino para desenhar com pincel pequeno. Comece fazendo apenas em um dos dedos até pegar o jeito.

“Emily em Paris” e nail art geométrica

O figurino de “Emily em Paris” é bastante colorido e mistura várias tendências. Um deles traz o metalizado com o chamado “color block” (“bloco de cor”), unindo verde e rosa.

Para representar este visual nada discreto da personagem, a nail art escolhida pela Netflix traz esmalte metalizados (prata e verde) e detalhes geométricos: traços pretos e bolinhas rosas. Que tal?

Xadrez na roupa e nas unhas

Os mesmos tons claros marcam presença na roupa da personagem e na nail art. Os dedos indicador e médio contam com desenho inspirado no xadrez, enquanto os outros variam entre rosa e cinza. Pedrinhas de strass complementam o visual.

Estampa clássica na roupa e nas unhas

Pied-de-poule (pé de galinha) e pied-de-coq (pé de galo) são estampas clássicas, que vieram para o guarda-roupa feminino graças à estilista francesa Coco Chanel, que as popularizou na década de 1930. Denominam o xadrez com desenho que lembra a pegada das aves. A diferença entre eles é que o pied-de-coq é maior que o pied-de-poule.

Para copiar a padronagem, primeiro aplique a cor de fundo na unha toda. Depois, faça alguns quadrados brancos, complementando-os com tracinhos laterais com o auxílio de um pincel bem fino. Confira no vídeo abaixo:

Tie-dye é tendência no dia a dia e na série

O tie-dye está com tudo. A técnica de tingimento de aspecto manchado, que foi moda entre os hippies na década de 1970, proporciona ar divertido e descontraído. Vai da roupa às unhas, como mostra a foto.

Quer se inspirar e fazer algo parecido em casa? Para isso, aplique uma cor de fundo em todos os dedos. O próximo passo é espalhar esmaltes coloridos em um pedaço pequeno de esponja e aplicar dando leves batidinhas. Veja no vídeo:

“Emily em Paris” e nail art

A estampa abstrata, com predominância do lilás, chamou atenção no figurino com sobreposições. Para a nail art, separe as mesmas cores e passe-as, com a ponta do palito, apenas em algumas partes das unhas, criando composições modernas. Deixe a sua criatividade falar mais alto!

Amarelo e preto

Emily circulou pelas ruas de Paris com um conjunto bicolor, da marca Ganni. Amarelo e repleto de desenhos em preto, foi incrementado com cinto preto, modelando a silhueta da atriz ao acinturar.

A sugestão da Netflix para as unhas é fazer manchas amarelas e finalizar com pintinhas irregulares pretas. Curtiu?

Tudo colorido

A blusa de lã toda colorida se transformou em nail art em degradê. A técnica é bem parecida com a do tie-dye, mas deve-se passar faixas de cada cor na esponjinha (em vez de fazer misturas) e “carimbar” na unha. Aprenda o passo a passo no vídeo:

Cores da paisagem de Paris

Emily se mudou para Paris e trouxe as referências dos pontos turísticos para sua roupa. Repare que a camisa traz uma foto da paisagem da região da Torre Eiffel. É da marca Alice + Olivia by Stacey Bendet.

A nail art indicada pela Netflix traz cores bem parecidas, mas com desenhos de borboletas em fundo azul e branco, imitando o céu.