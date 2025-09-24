A Fazenda 17: Dudu é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

A Fazenda 17: Dudu é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Dudu Camargo foi quem ganhou a segunda Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 24 de setembro, em uma competição que envolvia agilidade. Com a vitória, Fabiano, Gabily e Carol estão na roça.

Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda?

Com a vitória de Dudu Camargo, os peões Fabiano, Gabily e Carol estão na roça e um deles sai nesta quinta. Após o fim da Prova do Fazendeiro, a votação para a roça desta semana estará aberta no R7. O público poderá escolher qual dos três peões devem permanecer no programa.

Para participar siga, os passos:

1- Acesse a página oficial de A Fazenda 17 no R7.

2- A votação já aparecerá logo na primeira página. Clique sobre a foto do jogador que você quer que fique no jogo – no reality, os fãs devem votar a favor de seu peão favorito.

3- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano” e confirme.

4- Em poucos segundos, o voto será computado. Para participar mais uma vez, clique em “votar novamente”.

Cronograma da semana A Fazenda 17

O novo fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada.

O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 25. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (24): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (25): Prova valendo imunidade

Sexta-feira (26): flash ao vivo da festa

Sábado (27): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (28): convivência dos peões e prova de fogo