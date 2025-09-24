A Fazenda 17: Dudu é quem ganhou a Prova do Fazendeiro
Fabiano, Carol e Gabily estão na roça
Dudu Camargo foi quem ganhou a segunda Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 24 de setembro, em uma competição que envolvia agilidade. Com a vitória, Fabiano, Gabily e Carol estão na roça.
Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda?
Com a vitória de Dudu Camargo, os peões Fabiano, Gabily e Carol estão na roça e um deles sai nesta quinta. Após o fim da Prova do Fazendeiro, a votação para a roça desta semana estará aberta no R7. O público poderá escolher qual dos três peões devem permanecer no programa.
Para participar siga, os passos:
1- Acesse a página oficial de A Fazenda 17 no R7.
2- A votação já aparecerá logo na primeira página. Clique sobre a foto do jogador que você quer que fique no jogo – no reality, os fãs devem votar a favor de seu peão favorito.
3- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano” e confirme.
4- Em poucos segundos, o voto será computado. Para participar mais uma vez, clique em “votar novamente”.
Cronograma da semana A Fazenda 17
O novo fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada.
O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 25. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.
Quarta-feira (24): Prova do Fazendeiro ao vivo
Quinta-feira (25): Prova valendo imunidade
Sexta-feira (26): flash ao vivo da festa
Sábado (27): exibição dos melhores momentos da festa
Domingo (28): convivência dos peões e prova de fogo