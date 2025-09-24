A Fazenda

A Fazenda 17: Dudu é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Fabiano, Carol e Gabily estão na roça

Escrito por Anny Malagolini
Dudu é quem ganhou a Prova do Fazendeiro Foto: Record TV

Dudu Camargo foi quem ganhou a segunda Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 24 de setembro, em uma competição que envolvia agilidade. Com a vitória, Fabiano, Gabily e Carol estão na roça.

Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda?

Com a vitória de Dudu Camargo, os peões Fabiano, Gabily e Carol estão na roça e um deles sai nesta quinta. Após o fim da Prova do Fazendeiro, a votação para a roça desta semana estará aberta no R7. O público poderá escolher qual dos três peões devem permanecer no programa.

Para participar siga, os passos:

1- Acesse a página oficial de A Fazenda 17 no R7.

2- A votação já aparecerá logo na primeira página. Clique sobre a foto do jogador que você quer que fique no jogo – no reality, os fãs devem votar a favor de seu peão favorito.

3- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano” e confirme.

4- Em poucos segundos, o voto será computado. Para participar mais uma vez, clique em “votar novamente”.

Cronograma da semana A Fazenda 17

O novo fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada.

O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 25. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (24): Prova do Fazendeiro ao vivo
Quinta-feira (25): Prova valendo imunidade
Sexta-feira (26): flash ao vivo da festa
Sábado (27): exibição dos melhores momentos da festa
Domingo (28): convivência dos peões e prova de fogo

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Carol, Gabily ou Fabiano

Quem está na roça de A Fazenda 17: quem votou em quem hoje (23/09)

A Fazenda 17: Rayanne faz 1ª distribuição de tarefas

A Fazenda 17: Rayanne é quem ganhou a Prova do Fazendeiro e quem está na roça

Quem está na 1ª baia de A Fazenda 17 e como vai funcionar

Saiba como assistir A Fazenda 2025 online e opção 24 horas por dia

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes