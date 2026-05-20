Quando começa A Fazenda 2026?

Já quer saber que dia começa A Fazenda 2026? O reality show rural da Record TV irá ganhar sua décima oitava edição e continuará sendo apresentada por Adriane Galisteu, que comandou a edição desde 2021.

Que dia começa A Fazenda 2026

Mantendo a tradição, a estreia de A Fazenda 18 está prevista para setembro. É comum que o reality show rural fique cerca de 3 meses no ar, somando pouco mais de 90 episódios. No entanto, esse cronograma pode mudar de acordo com a estratégia da emissora e o desempenho da audiência. Cabe exclusivamente à Record definir a data de estreia, bem como estender ou encurtar a temporada na TV.

Por enquanto, o prêmio do grande vencedor (ou vencedora) da temporada continua fixado em R$ 2 milhões, já que nenhuma mudança no valor final foi anunciada. No entanto, o faturamento não para por aí: com ações publicitárias, dinâmicas ao longo do reality show e o cachê de participação, os confinados conseguem acumular algumas centenas de milhares de reais extras.

E por falar em cachê, os valores variam de acordo com a popularidade de cada participante antes de entrar no jogo. Artistas menos conhecidos costumam receber menos do que os nomes mais badalados do elenco.

Caso aconteça desistência ou expulsão, o participante perde tudo o que ganhou ao longo do programa.

Onde é gravado o programa?

A sede do reality show rural da Record TV fica em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O espaço escolhido para ser usado nas gravações da atração tem o nome de o sítio Toca do Tuim. As negociações para usar o espaço para o reality aconteceram em meados de 2017.

O lugar conta com mais 10 mil metros quadrados e além de abrigar a A Fazenda, também serviu de cenário para o Power Couple Brasil. Antes, A Fazenda era gravada em Itu, no interior de São Paulo.