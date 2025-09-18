A Fazenda 17: Rayanne faz 1ª distribuição de tarefas

Sempre que um novo fazendeiro é consagrado no reality show rural da Record, as tarefas da semana são distribuídas

Rayanne, a primeira fazendeira de A Fazenda 17, dividiu as obrigações dos confinados nesta manhã de quinta-feira, 18 de setembro. Entre as atividades fáceis e aquelas incômodas que ninguém quer fazer, não é possível fugir do seu destino quando escolhido pelo chefão da casa.

Como ficou a distribuição de tarefas

Divisão de tarefas A Fazenda 17 – 1ª semana:

Vaca e Touro – Creo e Shia

Cavalo – Will

Mini Cabras – Gabily

Ovelhas – Renata

Porcos – Walerio

Aves – Martina

Horta & Plantas – Michele

Lixo – Yoná

Câmera-trato – Kathy

A divisão das obrigações dos peões nesta primeira semana de jogo foi tranquila. A atividade às vezes gera troca de farpas entre os participantes, mas como a temporada ainda está no começo, não foram criadas tanto rivalidades até o momento. Rayanne poderia se vingar de Dudu, mas o apresentador está na baia e não cumpre as tarefas.

A última tarefa delegada foi a do lixo, a que os participantes costumam não gostar. Como Yona já causou atrito com vários participantes, a fazendeira entregou para ela esse cuidado.

Durante as atividades, apenas o fazendeiro ou os moradores da baia podem auxiliar os participantes nas tarefas diárias. Como esta primeira semana de A Fazenda 15 não teve baia, apenas Yuri pode fazer isso. Caso um peão de outra obrigação ou alguém que ficou sem função ajudar um peão em alguma coisa, como a cuidar das aves ou tirar o lixo, a produção dá uma punição.