A Fazenda 17: Rayanne faz 1ª distribuição de tarefas
Sempre que um novo fazendeiro é consagrado no reality show rural da Record, as tarefas da semana são distribuídas
Rayanne, a primeira fazendeira de A Fazenda 17, dividiu as obrigações dos confinados nesta manhã de quinta-feira, 18 de setembro. Entre as atividades fáceis e aquelas incômodas que ninguém quer fazer, não é possível fugir do seu destino quando escolhido pelo chefão da casa.
Como ficou a distribuição de tarefas
Divisão de tarefas A Fazenda 17 – 1ª semana:
Vaca e Touro – Creo e Shia
Cavalo – Will
Mini Cabras – Gabily
Ovelhas – Renata
Porcos – Walerio
Aves – Martina
Horta & Plantas – Michele
Lixo – Yoná
Câmera-trato – Kathy
A divisão das obrigações dos peões nesta primeira semana de jogo foi tranquila. A atividade às vezes gera troca de farpas entre os participantes, mas como a temporada ainda está no começo, não foram criadas tanto rivalidades até o momento. Rayanne poderia se vingar de Dudu, mas o apresentador está na baia e não cumpre as tarefas.
A última tarefa delegada foi a do lixo, a que os participantes costumam não gostar. Como Yona já causou atrito com vários participantes, a fazendeira entregou para ela esse cuidado.
Durante as atividades, apenas o fazendeiro ou os moradores da baia podem auxiliar os participantes nas tarefas diárias. Como esta primeira semana de A Fazenda 15 não teve baia, apenas Yuri pode fazer isso. Caso um peão de outra obrigação ou alguém que ficou sem função ajudar um peão em alguma coisa, como a cuidar das aves ou tirar o lixo, a produção dá uma punição.