A Fazenda 18: quem ganhou a Prova do Fazendeiro e quem está na 1ª roça

A Fazenda 18: quem ganhou a Prova do Fazendeiro e quem está na 1ª roça

Fran Almeida foi quem ganhou a primeira Prova do Fazendeiro em A Fazenda 18. A disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 16 de setembro, em uma competição que envolvia boa memória e agilidade.

Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda 2026

Com a vitória de Rayanne, agora os participantes devem se preparar para a formação da primeira roça de A Fazenda 17. Os participantes tiveram que observar uma sequência de cubos coloridos e agir com rapidez para conquistar o chapéu da semana. Ao todo, dezoito peões participaram.

Agora, a vencedora da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 17. No mesmo dia, à noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (16): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (17): Prova valendo imunidade

Sexta-feira (18): flash ao vivo da festa

Sábado (19): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (20): convivência dos peões

A fazendeira só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 17 entra no ritmo normal.

A modelo participou do BBB 14 e do Power Couple em 2018.

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