A Fazenda

A Fazenda 18: horário da 1ª Prova de Fogo hoje, domingo (20/9)

Público pode assistir ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Que horas começa A Prova de Fogo hoje Foto: Record
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A primeira Prova de Fogo será realizada neste domingo, 20, em A Fazenda 18. Os peões vão disputar os Poderes da Chama, e quem vencer terá benefícios durante a formação da próxima roça. A transmissão é feita ao vivo pelo RecordPlus.

Que horas começa A Prova de Fogo hoje?

A Prova de Fogo é realizada nas tardes de domingo, sem horário definido. O público que deseja acompanhar a competição precisa ficar ligado no RecordPlus a partir das 14h e aguardar o início da disputa. Geralmente, a produção coloca alguns avisos nos players do pay-per-view anunciando que a prova vai começar em breve.

Não são todos os peões que participam da Prova de Fogo. É realizado um sorteio para escolher quem serão os famosos que terão a chance de disputar os Poderes da Chama, enquanto os demais aguardam na sede. Os sorteados se encaminham para o Provódromo e aguardam as instruções de Adriane Galisteu enquanto se preparam.

Na terça-feira, o dono dos Poderes da Chama escolherá um pergaminho para guardar para si e outro para entregar para um colega ou rival, dependendo do comando. Os peões só poderão ler o que está escrito em cada um após a autorização de Galisteu.

O público pode escolher qual será o Poder da Chama Vermelha da primeira formação de Roça de A Fazenda 18. A votação está aberta no R7 e termina neste domingo (20), quando também será realizada a Prova de Fogo.

+ Assista A Fazenda ao vivo

Qual o poder da chama?

As opções colocadas pela Record são:

A) Anular os votos de quatro peões durante a formação da Roça.

B) Fazer com que o voto do dono do poder tenha peso quatro na votação da sede.

O participante que vencer a Prova de Fogo deste domingo ficará com o poder escolhido pelo público. Ele também terá acesso a um segundo poder, que será mantido em segredo até a formação da Roça.

Na terça-feira (22), o vencedor da Prova de Fogo poderá escolher entre utilizar o poder definido pelo público ou ficar com a segunda opção, que será revelada durante a formação da Roça.

A Chama Vermelha poderá, portanto, interferir diretamente na votação da primeira Roça de A Fazenda 18, seja retirando votos de quatro participantes ou aumentando para quatro o peso do voto do peão que estiver com o poder.

Como assistir a Prova de Fogo ao vivo?

Apenas os assinantes do RecordPlus conseguem assistir à prova ao vivo.

Para acompanhar os trechos da competição e saber quem está na Baia, siga os passos:

Passo 1: acesse o RecordPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em ) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará duas opções “Faça um teste grátis” ou a assinatura. Escolha a alternativa que dá direito pay-per-view e faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora, e ao reality durante 24 horas.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo. Em seguida, insira a forma de pagamento e conclua a assinatura.

Passo 4: clique em no “No ar” no canto superior da tela e selecione A Fazenda 2026. As provas são transmitidas pelo sinal 1.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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