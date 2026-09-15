A Fazenda 18: Sérgio Hondjakoff enfrentou luta contra drogas após Malhação

Sérgio Hondjakoff, 41 anos, é um dos participantes de A Fazenda 18, reality show da Record que estreou nesta segunda-feira (14). Conhecido pelo personagem Cabeção, de Malhação, o ator retorna à televisão em uma fase diferente da carreira, depois de enfrentar anos de luta contra a dependência química.

O que aconteceu com Sérgio Hondjakoff?

Enquanto ainda trabalhava em Malhação, Sérgio começou a consumir maconha. Aos 15 anos, experimentou cocaína. O uso das drogas acabou se tornando um problema ao longo dos anos e trouxe consequências para sua vida pessoal e profissional.

O ator chegou a passar por 12 internações durante o processo de recuperação. Em entrevistas, também contou que enfrentou episódios de síndrome do pânico e outros problemas psicológicos associados ao período de dependência.

Nos últimos anos, Hondjakoff passou a falar publicamente sobre o tratamento. Também utilizou as redes sociais para compartilhar sua rotina e abordar os riscos relacionados ao consumo de drogas.

A carreira de Sérgio Hondjakoff começou muito antes de Malhação. Ele iniciou os trabalhos artísticos ainda criança, participando de comerciais e programas de televisão. Aos sete anos, esteve na Escolinha do Professor Raimundo e também passou pelo Clube da Criança, da Manchete.

Na Globo, apareceu na novela Meu Bem Querer, em 1998. Dois anos depois, veio o papel que mudaria sua carreira: Artur Malta, o Cabeção de Malhação.

A convivência com o elenco da novela marcou uma geração. Sérgio dividiu cenas com atores como Cauã Reymond, que interpretava Maumau, e permaneceu na produção até 2006.

Onde Sérgio Hondjakoff estava antes de A Fazenda 18?

Agora, Sérgio está no elenco de A Fazenda 18 em busca do prêmio de R$ 2,5 milhões. O reality show segue até dezembro e, já na estreia, o ator foi enviado para a Baia. Em uma das dinâmicas realizadas na casa, também foi apontado como “azarão” pela maioria dos participantes.

Entre as justificativas apresentadas pelos peões para a escolha, apareceu a falta de afinidade com Sérgio. Nas redes sociais, o ator também está entre os participantes que vêm ganhando destaque neste início de temporada.

E você, vai torcer por quem em A Fazenda 2026?