A Fazenda

Jonatas Faro é irmão de Rodrigo Faro?

Famosos tem o mesmo sobrenome

Escrito por Anny Malagolini
Jonatas Faro é irmão de Rodrigo Faro Foto: Record TV
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Jonatas Faro está no elenco de A Fazenda 18 e voltou a aparecer na televisão aberta depois de alguns anos longe dos programas do gênero. A participação do ator no reality também levantou uma dúvida entre os telespectadores: ele é irmão de Rodrigo Faro?

Qual o parentesco entre Rodrigo Faro e Jonatas Faro?

Jonatas Faro e Rodrigo Faro não são parentes, apesar do sobrenome igual – o que acaba gerando a confusão nas redes sociais e entre os fãs. O irmão de Rodrigo é Danilo Faro, empresário e promoter.

Jonatas, por sua vez, tem uma trajetória própria na televisão. O ator ficou conhecido por trabalhos em novelas e também teve passagens pelo teatro e pelo cinema.

Jonatas Faro é pai do filho de Danielle Winits?

Jonatas Faro e Danielle Winits foram casados e tiveram um filho, Guy, que hoje tem 14 anos. A relação entre os dois voltou a ser comentada depois de Danielle falar sobre a criação do adolescente. Em entrevista à coluna Play, de O Globo, a atriz afirmou que praticamente criou Guy sozinha desde os primeiros meses de vida. “Sou mãe solo do Guy praticamente desde o primeiro mês de vida dele”, disse.

À época, Danielle explicou que, durante muito tempo, preferiu não comentar publicamente a situação para evitar que o filho fosse exposto. Segundo ela, a decisão de falar sobre o assunto veio da necessidade de tratar da responsabilidade dos pais na criação de uma criança.

Danielle explicou que, durante muito tempo, preferiu não comentar publicamente a situação para evitar que o filho fosse exposto. Segundo ela, a decisão de falar sobre o assunto veio da necessidade de tratar da responsabilidade dos pais na criação de uma criança.

A artista também falou sobre o papel de André Gonçalves, seu atual marido, na vida do adolescente. De acordo com a atriz, o ator se tornou uma referência paterna para Guy e ajuda na rotina da família. “Para o meu filho não falta, pois tenho a bênção de ter sido agraciada com um parceiro que me apoia muito”, declarou.

Ela contou que André entrou em sua vida quando ela já tinha dois filhos. Para ela, a convivência com a família também trouxe ao ator uma nova maneira de enxergar a própria relação com a paternidade.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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