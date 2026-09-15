Quatro participantes foram escolhidos para a parte menos prestigiada da casa

Quem está na baia de A Fazenda 18 e como vai funcionar

Quem está na baia de A Fazenda 18 e como vai funcionar

A primeira baia de A Fazenda 18 foi definida nesta segunda-feira, 14 de setembro. Quatro peões levaram a pior e terão que ficar no quartinho do lado de fora da sede, sem poder usar a água da mansão e ainda podem cair na roça na próxima semana.

Primeiros moradores da baia de A Fazenda 18

Serginho, Jonatas, Gabriel e Murilo são os quatro peões que estão na primeira baia de A Fazenda 18. A dinâmica aconteceu na sala da sede.

A baia é um quartinho apertado localizado fora da sede de A Fazenda e junto com alguns animais que ficam no local. Eles são proibidos de usarem a água e o banheiro de sede, e ainda correm risco de caírem na berlinda. Isso porque eles não podem ser votados pelos colegas durante a formação de roça, mas o mais votado pela casa ganha o direito de puxar um dos baieiros.

Os quatro moradores da Baia devem cumprir todas as regras descritas no Manual do Peão, sob risco de punição caso desobedeçam alguma deles.

Os castigos devem usar a roupa designada a eles durante o período em que estiverem cumprindo o castigo e descer para o quartinho ao toque de recolher. Também são eles que acordam primeiro que todo mundo, sendo obrigados a levantarem quando ouvir o sinal do galo.

Uma das principais regras é que eles não podem usar a água da sede. Para fazer a higiene pessoal, eles devem usar a ducha e a torneira que ficam do lado de fora do estábulo, sem água quente. O banheiro pode ser utilizado apenas para necessidades fisiológicas.

Há ainda mudanças na alimentação dos baieiros. Eles não podem levar alimentos para fora da sede e são obrigados a fazerem todas as refeições no local. Na baia, é oferecido apenas água, biscoito de polvilho e rapadura.