Que horas vai começar A Fazenda hoje: horário da estreia da edição de 2026

Que horas vai começar A Fazenda hoje: horário da estreia da edição de 2026

Vai começar o fogo no feno! Nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, a RECORD estreia A Fazenda 18, com Adriane Galisteu no comando. O público vai conhecer os novos moradores de Itapecerica da Serra e acompanhar as primeiras movimentações da temporada. O reality será exibido na televisão aberta e também terá transmissão pelo RecordPlus.

Que horas vai começar A Fazenda 18?

Sob o comando de Adriane Galisteu, nesta segunda-feira, 14 de setembro, A Fazenda 18 começa às 22h45, no horário de Brasília. A estreia marca a entrada dos participantes na nova temporada do reality rural.

A edição terá 22 peões e quatro visitantes, além de novidades na sede, como um camarim exclusivo e uma área com hidromassagem que fará parte da dinâmica do programa.

Programação da semana e horário A Fazenda 18

Na segunda-feira: estreia de A Fazenda 18, ao vivo, às 22h45, horário de Brasília.

Terça-feira: o reality continua com os primeiros acontecimentos da convivência entre os peões e as novidades da dinâmica do jogo.

Quarta-feira: a programação segue com os principais acontecimentos do confinamento e as disputas da semana.

Quinta-feira: acontece a eliminação da semana, com o público responsável por decidir quem deixa o reality.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e a festa da semana.

Sábado: a atração acompanha os principais acontecimentos do confinamento e os momentos da festa.

Domingo: A Fazenda vai ao ar mais tarde, às 23h, após o Domingo Espetacular.

Como assistir A Fazenda 24h?

A A Fazenda 18 terá transmissão 24 horas pelo RecordPlus, plataforma de streaming da RECORD. O serviço disponibiliza sete sinais exclusivos da sede, incluindo uma opção em formato mosaico, que permite acompanhar diferentes ambientes do confinamento simultaneamente.

Na televisão aberta, o público pode acompanhar o programa pela RECORD. Já no RecordPlus, além da programação da emissora, os fãs têm acesso à cobertura do reality durante todo o dia.

A plataforma também reúne conteúdos relacionados ao programa e permite acompanhar os peões enquanto as câmeras da sede estão ligadas.