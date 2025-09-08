Adriane Galisteu diz quais participantes quer em A Fazenda 17
Reality Show terá 24 participantes
Faltam poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, no dia 15, e a apresentadora Adriane Galisteu já deu alguns spoilers sobre a nova temporada. A loira aproveitou para revelar quais nomes gostaria de ver no elenco do reality rural da Record.
Durante participação do podcast Aquecendo o Feno no início do mês, sob o comando de Lucas Selfie, a apresentadora surpreendeu ao citar Alexandre Frota e Maya Massafera como participantes dos sonhos. “Ele [Frota], Maya Massafera, adoraria ter. São figuras que seriam sensacionais”, disse Galisteu.
Durante o bate-papo, a apresentadora contou que costuma mandar nomes de famosos para Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record. Além de Frota e Maya, ela já sugeriu a ex-bailarina Daia de Paula e até Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo. Apesar das tentativas, a loira confessou que nunca conseguiu emplacar um nome.
Participantes A Fazenda 17
A lista de cotados para o elenco já está circulando na internet, e alguns nome mais populares são esses:
- Anamara (ex-BBB)
- Camila Loures (youtuber)
- Dinah Moraes (humorista)
- Drico Alves (ator)
- Eduarda Gutierrez (influenciadora)
- Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)
- Fabiano Moraes (pai da Vih Tube)
- Fernando Sampaio (ex-A Grande Conquista)
- Gaby Spanic (atriz)
- Gabily (cantora)
- Gustavo Rocha (influenciador)
- Israel Novaes (cantor)
- Jeniffer Castro (influenciadora)
- Jesus Luz (ex da cantora Madonna)
- João Augusto Liberato (filho do Gugu)
- Juliana Oliveira (trabalhou no The Noite)
- Luiz Otavio Mesquita (filho do Otávio Mesquita)
- Martina Sanzi (ex-De Férias com o Ex Brasil)
- Nizam (ex-BBB)
- Pepita (cantora)
- Rafael Cardoso (ator)
- Rayane Figliuzzi (empresária e companheira do cantor Belo)
- Toninho Tornado (cantor)
Programação prevista para o reality
A programação A Fazenda 2025 vai contar com Prova de Fogo, formação de roça e Prova do Fazendeiro, que resultam na eliminação de um peão na quinta. A semana termina com uma festa para todos os peões se divertirem.
Segunda-feira: Prova de Fogo. A dinâmica é gravada no domingo, mas vai ao ar apenas na segunda-feira. Os peões que vão participar da disputa são escolhidos através de um sorteio.
Os poderes do lampião podem mudar a formação da roça, dependendo do que estiver escrito no pergaminho. A Prova de Fogo também define quem vai para a baia, já que os perdedores da disputa são os peões que devem cumprir o castigo.
Terça-feira: dia de formação de roça. A berlinda começa com a indicação do fazendeiro, seguida da votação aberta entre os peões, puxada da baia e dinâmica do resta um. Há ainda a leitura dos poderes do lampião, que podem mudar bastante os rumos da roça.
Quarta-feira: dia de Prova do Fazendeiro. Os quatro roceiros participam a disputa e quem vencer a competição se torna o novo líder da semana. Depois da finalização da prova, a votação no R7 é aberta para o público.
Quinta-feira: eliminação. O peão que receber o menor número de votos para ficar deixa o programa. Logo após o fim do programa ao vivo, o eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie no Playplus.
Sexta-feira: dia de festa em A Fazenda 14. O público acompanha apenas um primeiro flash ao vivo do evento.
Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.
Domingo: convivência entre os peões.