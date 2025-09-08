Adriane Galisteu diz quais participantes quer em A Fazenda 17

Faltam poucos dias para a estreia de A Fazenda 17, no dia 15, e a apresentadora Adriane Galisteu já deu alguns spoilers sobre a nova temporada. A loira aproveitou para revelar quais nomes gostaria de ver no elenco do reality rural da Record.

Durante participação do podcast Aquecendo o Feno no início do mês, sob o comando de Lucas Selfie, a apresentadora surpreendeu ao citar Alexandre Frota e Maya Massafera como participantes dos sonhos. “Ele [Frota], Maya Massafera, adoraria ter. São figuras que seriam sensacionais”, disse Galisteu.

Durante o bate-papo, a apresentadora contou que costuma mandar nomes de famosos para Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record. Além de Frota e Maya, ela já sugeriu a ex-bailarina Daia de Paula e até Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo. Apesar das tentativas, a loira confessou que nunca conseguiu emplacar um nome.

Participantes A Fazenda 17

A lista de cotados para o elenco já está circulando na internet, e alguns nome mais populares são esses:

Anamara (ex-BBB)

Camila Loures (youtuber)

Dinah Moraes (humorista)

Drico Alves (ator)

Eduarda Gutierrez (influenciadora)

Edilson Capetinha (ex-jogador de futebol)

Fabiano Moraes (pai da Vih Tube)

Fernando Sampaio (ex-A Grande Conquista)

Gaby Spanic (atriz)

Gabily (cantora)

Gustavo Rocha (influenciador)

Israel Novaes (cantor)

Jeniffer Castro (influenciadora)

Jesus Luz (ex da cantora Madonna)

João Augusto Liberato (filho do Gugu)

Juliana Oliveira (trabalhou no The Noite)

Luiz Otavio Mesquita (filho do Otávio Mesquita)

Martina Sanzi (ex-De Férias com o Ex Brasil)

Nizam (ex-BBB)

Pepita (cantora)

Rafael Cardoso (ator)

Rayane Figliuzzi (empresária e companheira do cantor Belo)

Toninho Tornado (cantor)

Programação prevista para o reality

A programação A Fazenda 2025 vai contar com Prova de Fogo, formação de roça e Prova do Fazendeiro, que resultam na eliminação de um peão na quinta. A semana termina com uma festa para todos os peões se divertirem.

Segunda-feira: Prova de Fogo. A dinâmica é gravada no domingo, mas vai ao ar apenas na segunda-feira. Os peões que vão participar da disputa são escolhidos através de um sorteio.

Os poderes do lampião podem mudar a formação da roça, dependendo do que estiver escrito no pergaminho. A Prova de Fogo também define quem vai para a baia, já que os perdedores da disputa são os peões que devem cumprir o castigo.

Terça-feira: dia de formação de roça. A berlinda começa com a indicação do fazendeiro, seguida da votação aberta entre os peões, puxada da baia e dinâmica do resta um. Há ainda a leitura dos poderes do lampião, que podem mudar bastante os rumos da roça.

Quarta-feira: dia de Prova do Fazendeiro. Os quatro roceiros participam a disputa e quem vencer a competição se torna o novo líder da semana. Depois da finalização da prova, a votação no R7 é aberta para o público.

Quinta-feira: eliminação. O peão que receber o menor número de votos para ficar deixa o programa. Logo após o fim do programa ao vivo, o eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie no Playplus.

Sexta-feira: dia de festa em A Fazenda 14. O público acompanha apenas um primeiro flash ao vivo do evento.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: convivência entre os peões.