Quem são os participantes de A Fazenda 2025

Os participantes A Fazenda 2025 devem ser anunciados oficialmente nas próximas semanas, mas os internautas já começam a especular quem são os famosos. O reality show começa dia 15 de setembro, e segundo o diretor Rodrigo Carelli, o elenco está totalmente definido.

Drico Alves – A Fazenda 2025

Foto: reprodução

Lembra dele? O ator Drico Alves começou a carreira 9 anos, em 2013, participando de campanhas publicitárias. Na mesma época, fez seu primeiro trabalho em novelas, como Norbu em Joia Rara (2013), na Globo. O papel de maior destaque veio como Victor em Império (2014), no horário nobre.

Em A Força do Querer, exibida originalmente em 2017, Yuri, personagem vivido por Drico Alves, era um otaku (nome dado aos fãs da cultura japonesa) que adorava se vestir de personagens de animes.

Gaby Spanic

A eterna Usurpadora, a venezuelana de 51 anos é dada como certa em A Fazenda 17. Gabi Spanic ficou famosa por interpretar as gêmeas Paola e Paulina Bracho em ‘A Usurpadora’ em 1998, novela exibida no pelo SBT e reprisada diversas vezes. Ela também atuou em ‘Por Tu Amor’ (1999), ‘La Intrusa’ (2001), ‘La venganza’ (2002), ‘Prisionera’ (2004), ‘Emperatriz’ (2011) e ‘La outra cara del alma’ (2012). Atualmente solteira, a famosa foi casada com Miguel de León de 1997 a 2002 e Neil Perez de 2007 a 2008.

Luiz Otávio Mesquita

Filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita, Luiz Otávio Mesquita é multi atleta e bicampeão do FMS. O rapaz também está cotado para integrar o elenco do reality show da Record.

Rafael Cardoso

Ex-ator da Globo, Rafael Cardoso é um dos nomes mais comentados para integrar o elenco de A Fazenda. O rapaz se envolveu em polêmicas nos últimos anos, começando pela separação de Mari Bridi em 2022, após 16 anos de casamento.

Pepita

A carioca de 42 anos também pode estar no programa comandado por Adriane Galisteu. Ela é cantora, dançarina, e é considerada uma das primeiras funkeiras trans do Brasil, além de ser ativista da causa LGBTQIA+.

Jesus Luz

Conhecido por ter namorado ninguém menos que Madonna, Jesus Luz completa a lista de possíveis participantes da Fazenda 2025. O modelo já desfilou para diversas grifes, como Dolce & Gabanna.