Adryana é quem saiu de A Fazenda 18: veja porcentagem

Adryana é quem saiu de A Fazenda 18: veja porcentagem

Adryana foi quem saiu de A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 1 de outubro. A peoa não conseguiu vencer a disputa contra Maíra e Daniel, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Porcentagem eliminação de Adryana em A Fazenda

Com a eliminação de Adryana Ribeiro com 8,59% dos votos, Maíra e Daniel garantiram mais uma semana na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões. A votação foi realizada pelo público por meio do site oficial do programa, que define quem permanece na competição.

A formação da segunda roça colocou os três participantes na disputa pela permanência no reality. Ao longo dos dias que antecederam a eliminação, os peões buscaram convencer o público de que deveriam continuar no programa.

Na noite desta quinta-feira, o resultado foi anunciado ao vivo. Adryana recebeu menos votos para permanecer e deixou a sede de A Fazenda 18, encerrando sua participação na temporada.

Maíra e Daniel, por outro lado, continuam confinados em Itapecerica da Serra, em São Paulo, e seguem na corrida pelo prêmio milionário. O resultado confirma a enquete UOL.

Quem continua em A Fazenda 18?

Agora, restam os seguintes peões no reality show: Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Ariela Carasso, Catherine Bascoy, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Franciele Grossi, Gabriel Torres, Giovanna Gold, Igor Monteiro, Jônatas Faro, Jottapê, Lucas Bissoli, Maíra Charken, Mayk Leão, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Sérgio Hondjakoff, Thaíde e Tina Calamba.