Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Saory, Nizam, Michelle ou Tamires

Eliminação de um deles acontece na quinta-feira, dia 23 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Saory, Nizam, Michelle e Tamires estão na quinta roça do reality rural, e um deles deixará o confinamento na noite de hoje, dia 21 de outubro. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

A formação da roça começou com Fernando indicado pela fazendeiro Saory, depois Nizam foi o mais votado e puxou Michelle. Tamires sobrou no resta um. Agora, a enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem será o quinto eliminado. Deixe seu voto!

Quando é a eliminação?

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 23 de dezembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

