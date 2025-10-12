A Fazenda

Quem é o marido de Michelle Barros de A Fazenda 17?

Jornalista e ator estariam interessados um no outro

Escrito por Anny Malagolini
Quem é o marido de Michelle Barros de A Fazenda 17? Foto: divulgação

O clima de romance tomou conta de A Fazenda 17. A jornalista Michelle Barros, 46 anos, e o ator Shia Phoenix, 36 anos, assumiram que estão atraídos um pelo outro dentro do reality da Record. Durante conversa neste domingo, 12, a ex-global surpreendeu o público ao revelar que vive um relacionamento fora do confinamento.

“Espero não ter magoado muito”, desabafou Michelle após se declarar ao ator.

Michelle Barros é casada com quem?

Embora tenha afirmado ter uma relação fora do programa, o relacionamento de Michelle Barros é mantido com discrição. Michelle Barros não é casada publicamente, mas tem um filho de 26 anos.

Durante o café da manhã, Michelle conversou diretamente com o colega e reconheceu que o sentimento é real. “De fato há um sentimento. E, em vez de ficarem supondo, eu falei. Nós somos adultos o suficiente para encarar isso”, afirmou. Shia concordou. “Sim, óbvio”, respondeu o ator, que é ex-namorado de Lidi Lisboa.

A jornalista ainda revelou que teme o julgamento do público. “Eu tenho medo de como estão me vendo lá fora”, admitiu. O ator tentou tranquilizá-la: “O público também está na suposição, e suposição é só suposição”.

Michelle explicou que decidiu ser transparente. “Preferi falar, porque realmente há um sentimento. É melhor do que deixar as pessoas imaginando coisas”, disse.

Shia, então, revelou que também tinha alguém fora do reality. “Você tem a sua situação, eu também tenho. Conheci uma pessoa antes de entrar. Mas somos adultos e entendemos que isso aqui é uma experiência intensa”, comentou.

Os dois também conversaram sobre como o confinamento potencializa as emoções. “Aqui dentro é tudo diferente. Lá fora as pessoas julgam do sofá, com a rotina delas. Mas aqui vivemos 24 horas por dia em meio a tensão, vulnerabilidade e fragilidade. Tudo é mais intenso”, ponderou Shia.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

