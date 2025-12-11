Saiba quem é o queridinho do público nessa votação

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Duda, Mesquita ou Toninho

Duda, Mesquita ou Toninho formam uma nova roça de A Fazenda 2025 e disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record TV. O resultado oficial será revelado somente na noite desta quinta-feira (26), mas a Enquete UOL de A Fazenda 2025 já aponta quem deve ser o possível eliminado da semana.

Enquete UOL atualizada quem sai

Consultamos a parcial da enquete UOL às 00h, e notamos uma reviravolta na opinião do público. Toninho passou a liderar a rejeição e agora tem mais chances de ser eliminado, enquanto Duda é a mais querido pelos fãs do reality.

Parcial da Enquete UOL

1 – Toninho: 44,25%

2 – Mesquita: 27,97%

3 – Duda: 27,79%

A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público.

A eliminação acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a partir das 22h30, conforme a programação oficial.

Como votar na Fazenda pelo R7 – Passo a passo oficial

Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta semana, três peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.

A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:

Como votar na Fazenda 2025 pelo R7

Passo 1:

Acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.

Passo 2:

Encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.

Passo 3:

Selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.

Passo 4:

Aguarde a confirmação do voto.

Toda a interatividade da Fazenda — incluindo votar no R7 — é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.