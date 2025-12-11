Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Duda, Mesquita ou Toninho
Saiba quem é o queridinho do público nessa votação
Duda, Mesquita ou Toninho formam uma nova roça de A Fazenda 2025 e disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record TV. O resultado oficial será revelado somente na noite desta quinta-feira (26), mas a Enquete UOL de A Fazenda 2025 já aponta quem deve ser o possível eliminado da semana.
Enquete UOL atualizada quem sai
Consultamos a parcial da enquete UOL às 00h, e notamos uma reviravolta na opinião do público. Toninho passou a liderar a rejeição e agora tem mais chances de ser eliminado, enquanto Duda é a mais querido pelos fãs do reality.
Parcial da Enquete UOL
- 1 – Toninho: 44,25%
- 2 – Mesquita: 27,97%
- 3 – Duda: 27,79%
A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público.
A eliminação acontece nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a partir das 22h30, conforme a programação oficial.
Como votar na Fazenda pelo R7 – Passo a passo oficial
Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta semana, três peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.
A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:
Como votar na Fazenda 2025 pelo R7
Passo 1:
Acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.
Passo 2:
Encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.
Passo 3:
Selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.
Passo 4:
Aguarde a confirmação do voto.
Toda a interatividade da Fazenda — incluindo votar no R7 — é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.