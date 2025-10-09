A Fazenda

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial mostra quem fica na 3º roça

Eliminação é nesta quinta, 9 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje Foto: reprodução

Três peões estão na 3º roça da edição e agora eles dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado na noite desta quinta-feira, 9 de outubro, mas a parcial da enquete UOL de A Fazenda 2025 já mostra quem deve ser o eliminado do reality show.

Enquete UOL parcial quem sai de A Fazenda

O público acha que quem deve ir sair de A Fazenda nesta quinta, 9, é o ator Guilherme Boury, de acordo com a Enquete UOL parcial, em consulta realizada por volta do 15h. A modelo Carol está em segundo lugar e Yoná é a menos votada para ser eliminada. Contudo, as porcentagens estão parecidas e a votação pode sofrer uma reviravolta.

1 – Guilherme (31,96%) – possível eliminado
2 – Carol (33,98%)
3 – Yoná – 34,06%

A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado nesta noite.

A eliminação será nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, começa às 22h30, de acordo com a programação oficial do canal.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Adriane Galisteu anunciará o nome de quem recebeu menos votos para ficar.

Votar na Fazenda R7

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 17 é essencial para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Nesta semana, mais 3 peões se enfrentam na votação popular pela permanência no programa e – automaticamente – na disputa pelo prêmio cobiçado de R$ 2 milhões.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Vale lembrar que toda interatividade da Fazenda 2025, como votar no R7 ou participar do programa por meio de tweets, é uma atividade gratuita e ilimitada. Isso significa que o usuário não precisa criar nenhum cadastro ou fazer qualquer tipo de assinatura e pode votar quantas vezes quiser. Para votar mais de uma vez, basta repetir o processo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

