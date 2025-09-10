A Fazenda

Ex-jornalista do SBT é confirmado em A Fazenda 17

Programa começa na segunda-feira, 15 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Tem um novo nome confirmado em A Fazenda 17, mas ele não estará confinado na sede entre os 24 participantes. O jornalista Paulo Mathias, que já teve passagens pelo SBT e Jovem Pan, assinou com a Record para reforçar o reality.

Paulo Mathias em A Fazenda 17

O jornalista é quem comandará o Link Podcast e participará da cobertura digital de A Fazenda 17 na Record em 2025. A novidade foi confirmada pela emissora na terça-feira (9). “Paulo chega para reforçar a equipe do Link Podcast e também vai comandar transmissões ao vivo nas plataformas digitais da Record”, diz nota da emissora.

O profissional estreia na quarta-feira, dia 10, às 14h (de Brasília), em um esquenta da competição rural.

Outro integrante do time do reality foi anunciado por Rodrigo Carelli: Apolo. O nome é do cavalo que assumiu o lugar de Colorado, “xodó” de muitos peões, que agora entrou para a história do reality rural. O diretor do programa explicou que Colorado está bem e saudável, mas abandonou a vida artística.

Programação diária de A Fazenda

Nas segundas-feiras, é mostrada a prova de fogo ao público. Nesta competição, os peões lutam pelo lampião do poder. Ao ser aberto no dia da votação da semana, o lampião traz vantagens ao vencedor da prova. A disputa é gravada no fim de semana e exibida na segunda, por isso não é mostrada na íntegra.

Nas terças-feiras, o programa é ao vivo e geralmente conta com barracos. Os participantes são levados ao deque do programa e votam abertamente em seus adversários.

Nas quartas-feiras, o reality show também é ao vivo. Neste dia, é exibido a prova do fazendeiro. Competem os peões que foram parar na berlinda da semana. Um deles se salva e os demais compete pela preferência do público na roça.

Nas quintas-feiras, também programa ao vivo, é definido quem sai do programa. A votação oficial da Record é aberta ao público após a prova do fazendeiro e fica no ar – no site oficial da emissora – até o programa de quinta. Antes de anunciar o eliminado, Adriane Galisteu informa o encerramento da votação e depois faz um discurso para contar quem recebeu menos votos para ficar.

Nas sextas-feiras, o público acompanha alguns dos momentos mais importantes do confinamento após a eliminação da semana e confere os primeiros passos da festa semana. No sábado, as partes mais importantes da festa são exibidas em um compilado ao público. Já nos domingos, o público vê cenas da convivência dos peões na casa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

