Quando estreia A Fazenda 2025 e quem são os participantes

Começou a contagem regressiva para a estreia de A Fazenda 2025. O reality show rural produzido pela Record reunirá, mais uma vez, um time de celebridades em busca do prêmio de R$ 2 milhões. O programa segue apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli.

Quando começa A Fazenda 2025?

A Fazenda 2025 estreia no dia 15 de setembro, segunda-feira, e terá duração de três meses. Essa é a 17ª temporada do reality rural que reúne famosos na mansão localizada em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. O programa vai ao ar diariamente na emissora, na faixa das 22h30, horário de Brasília.

Além do confinamento, os participantes participam de provas e cuidam dos animais presentes no local, como parte das tarefas distribuídas pelo fazendeiro da semana. O líder é quem delega quem deve fazer o que – a escolha do “todo poderoso” acontece às quartas-feiras na Prova do Fazendeiro.

A cada semana, o fazendeiro indica uma pessoa para a roça. As demais vagas na berlinda são ocupadas pela votação da casa, dinâmica do Resta Um e poder do lampião, que muda de acordo com a escolha do público.

A eliminação acontece às quintas-feiras. A semana termina com a festa, às sextas, e recomeça na segunda, com a Prova de Fogo, que vale o poder da chama.

Pepita

Pepita é cantora, dançarina e uma das vozes mais representativas da cena LGBTQIA+ no Brasil. Iniciou a carreira no funk carioca e conquistou o público com seu talento, carisma e autenticidade. Mulher trans, enfrentou preconceitos e transformou sua trajetória em inspiração para milhares de pessoas.

Eduarda Gutierrez

Eduarda Gutierrez é influenciadora digital que se destaca nas redes sociais com conteúdos de moda, beleza e lifestyle. Com uma comunicação leve, criou uma comunidade fiel que acompanha tanto suas dicas quanto sua rotina pessoal.

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi é empresária e companheira do cantor Belo, mas sua trajetória vai além do relacionamento. Com espírito empreendedor, ela construiu carreira sólida e se mostra atuante nos negócios e no universo digital. Em suas redes, compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional, conquistando seguidores pela autenticidade.

Dinah Moraes

Dinah Moraes é humorista e conquistou espaço com seu estilo irreverente e bem-humorado. Seu trabalho mistura crítica social, observações do cotidiano e personagens caricatos que arrancam risadas do público.

Jeniffer Castro

Jeniffer Castro é influenciadora digital que conquistou relevância ao compartilhar estilo de vida, moda e momentos de sua rotina nas redes sociais. Sua autenticidade e proximidade com os seguidores a transformaram em uma voz que inspira tendências e engajamento. Sempre antenada, Jeniffer participa de campanhas e colaborações com marcas, consolidando sua imagem no universo digital.

Martina Sanzi

Martina Sanzi ganhou visibilidade nacional ao participar do reality De Férias com o Ex Brasil, onde se destacou pela personalidade marcante e autenticidade. Sua passagem pelo programa abriu portas no entretenimento e nas redes sociais, onde conquistou seguidores fiéis.

Camila Loures

Camila Loures é uma das youtubers mais populares do Brasil, conhecida por seu conteúdo variado que inclui desafios, vlogs, entrevistas e entretenimento leve. Sua espontaneidade e energia conquistaram milhões de seguidores, tornando-a referência no YouTube e também no Instagram. Além da produção digital, Camila expandiu sua presença em eventos, campanhas e até na música, diversificando sua carreira.

Gaby Spanic

A atriz Gaby Spanic, ficou eternizada pelo sucesso A Usurpadora, onde interpretou as gêmeas Paulina e Paola, papel que marcou a teledramaturgia latina. Com talento e versatilidade, Gaby construiu carreira sólida, participando de produções que a transformaram em um ícone da TV.