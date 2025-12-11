A Fazenda

Imagem: Carol foi expulsa da Fazenda por agredir Duda

Temporada já tem 4 expulsos

Escrito por Anny Malagolini
Carol foi expulsa da Fazenda Foto: Record TV

A Fazenda 17 bateu mais um recorde, mas dessa vez no número de expulsões. Carol Lekker foi expulsa do reality show acusada de agredir Duda na noite de quarta-feira, logo após a formação da roça. A decisão dividiu opiniões.

Por que Carol foi expulsa?

Após o início da votação da roça, onde Toninho, Duda e Mesquita disputam a permanência, Duda pegou uma peça de maquete. Carol foi em direção da peoa e tentou pegar o item, agarrando a carioca por trás, o que parecia ser um “mata-leão”.

Adriane Galisteu ainda estava ao vivo e imediatamente chamou a atenção da miss bumbum. Nas redes sociais, a ação da modelo gerou revolta em parte do público, que pediu a expulsão. Duda foi chamada ao closet e pediu expulsão da colega de confinamento, confirmado que foi agredida e que estava arranhada.

Pouco tempo depois, Carol foi chamada pela produção e informada que estava expulsa por agressão. Martina, Créo e Gabriela Spanic também foram expulsos por agressão.

Relembre a expulsão de Martina.

O comunicado dizia o seguinte: “Atenção, peões. A participante Carol quebrou uma das regras do jogo durante o programa ao vivo e colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa. Arrumem as coisas dela e deixem no closet imediatamente.”

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Duda, Mesquita ou Toninho

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Duda, Mesquita ou Toninho

Duda ou Dudu? Parcial da enquete UOL Fazenda 17 UOL indica campeão

Tamires é eliminada de A Fazenda 2025 na 12ª roça

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Saory, Mesquita ou Tamires

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar Mesquita, Saory ou Tamires

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes