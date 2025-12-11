Imagem: Carol foi expulsa da Fazenda por agredir Duda

A Fazenda 17 bateu mais um recorde, mas dessa vez no número de expulsões. Carol Lekker foi expulsa do reality show acusada de agredir Duda na noite de quarta-feira, logo após a formação da roça. A decisão dividiu opiniões.

Por que Carol foi expulsa?

Após o início da votação da roça, onde Toninho, Duda e Mesquita disputam a permanência, Duda pegou uma peça de maquete. Carol foi em direção da peoa e tentou pegar o item, agarrando a carioca por trás, o que parecia ser um “mata-leão”.

Adriane Galisteu ainda estava ao vivo e imediatamente chamou a atenção da miss bumbum. Nas redes sociais, a ação da modelo gerou revolta em parte do público, que pediu a expulsão. Duda foi chamada ao closet e pediu expulsão da colega de confinamento, confirmado que foi agredida e que estava arranhada.

Pouco tempo depois, Carol foi chamada pela produção e informada que estava expulsa por agressão. Martina, Créo e Gabriela Spanic também foram expulsos por agressão.

Relembre a expulsão de Martina.

O comunicado dizia o seguinte: “Atenção, peões. A participante Carol quebrou uma das regras do jogo durante o programa ao vivo e colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa. Arrumem as coisas dela e deixem no closet imediatamente.”