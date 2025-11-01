Martina foi expulsa da Fazenda 17 ou não?

A madrugada de sábado em A Fazenda 17, dia 1 de novembro, ainda está rendendo por causa da briga generalizada que aconteceu durante a festa. De copo voando a participante querendo jogar cocô, os ninjas precisaram intervir para não piorar. Parte do público pede a expulsão de Martina, que teria começado a confusão.

Durante a apresentação do Grupo Pixote, os participantes começaram a ter uma discussão acalorada, especialmente entre as participantes Martina Sanzi e Tamires Assis. Mas a baixaria também envolveu Carol Lekker, Duda Wendling, Rayane Figliuzzi e Katy Maravilha.

Como começou a briga em A Fazenda 17?

A confusão começou após Martina xingar Duda, e atriz revidou e elas então deram início a um bate-boca A situação passou do controle quando Martina arremessou um balde d’água em Duda, onde estavam as bebidas. Em um vídeo que circula na internet é possível ver um copo de vidro voando – possivelmente de Rayane – durante da briga e o vocalista do banda precisou desviar.

Uma taça de vidro também foi jogada durante a briga por Martina. A participante acabou sendo retirada pelos ninjas, e voltou mais tarde na festa, que acabou por volta das duas da manhã. Segundo Toninho Tornado, o Fazendeiro da Semana, Martina e Rayane teriam pedido para desistir de “A Fazenda 17”.

O caos continuou, mesmo na presença do Pixote. Duda e Mesquita foram buscar um saco com excremento dos animais para jogar nos artigos pessoais de Ray e Martina, mas a dupla foi impedida pela produção.

Até o momento, a direção do programa não se manifestou sobre o episódio e todos os participantes seguem no programa. A expectativa de parte do público, de acordo com os comentários nas redes sociais, é que Adriane Galisteu entre ao vivo neste sábado e expulse Martina.

Veja quem já saiu de A Fazenda 17