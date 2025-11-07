A Fazenda

Quem saiu de A Fazenda 2025: Yoná é a 7ª eliminada

Veja quem continua no reality e a porcentagem da eliminação

Escrito por Anny Malagolini
Porcentagem eliminação da Yoná em A Fazenda 2025 Foto: Record TV

Yoná foi eliminada de A Fazenda 2025 nesta quinta-feira, 6 de novembro. O peoa não conseguiu vencer a disputa contra Rayane e Tamires, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Porcentagem eliminação da Yoná em A Fazenda 2025

Nesta quinta, Yoná se tornou a sétima eliminada do reality show, confirmando a votação da enquete do público do DCI. A peoa recebeu apenas 31,55% dos votos para ficar.

A eliminação da participante foi celebrada na sede.

Agora, o eliminado cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação. A primeira é logo depois do fim do programa ao vivo na Record, quando a cantora conversar com Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão”. O papo é transmitido exclusivamente para os assinantes do RecordPlus.

Quem continua em A Fazenda 17?

Agora, restam os seguintes peões no reality show: Créo Kellab, Walério Araújo, Wallas Arrais, Fabiano Moraes, Dudu Camargo, Luiz Otávio Mesquita, Matheus Martins e Toninho Tornado.

Já entre as mulheres, a disputa continua com Maria Caporusso, Saory Cardoso, Michelle Barros, Kathy Maravilha, Támiris Assîs. Divididos entre personalidades da música, televisão, moda e internet, os peões entram no reality rural da Record para disputar o prêmio milionário e encarar provas, roças e a convivência intensa que marca o programa.

Gabily, Renata, Gui Boury, Fernando e Will Guimarães já foram eliminados. Gaby Spanic e Martina foram expulsas.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

