Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Ray, Yoná, Tamires ou Wallace

Rayane, Yoná, Tamires e Wallace estão na sétima roça do reality rural e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, dia 6 de novembro. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.

Votar na Enquete A Fazenda 17

Agora, a enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem será o quinto eliminado. Deixe seu voto! A formação da roça começou com Rayane indicada pela fazendeiro Toninho, depois Yoná foi a mais votado. Tamires passou para o terceiro banco pelo poder do lampião e Wallace sobrou no resta um.

Quem sai na sétima roça de A Fazenda 17 Rayane Yoná Tamires Wallace

Rayane foi vetada da prova do fazendeiro e, por isso, está na eliminação direto.

Quando é a eliminação?

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 6 de novembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Veja também: Martina expulsa