Record faz exposed e mostra suposta traição de Michelle e Shia

Após Michelle e Shia confirmarem que há sentimento um pelo outro, mesmo a peoa sendo comprometida, a Record TV colocou mais lenha na fogueira. A edição de A Fazenda 17, que foi ao ar no domingo, mostrou os peões indo juntos ao banheiro durante a festa do fim de semana.

O que aconteceu com Michelle e Shia em A Fazenda 17

Michelle, de 46 anos, foi vista entrando no banheiro com Shia, 36 anos, que já revelou estar em um relacionamento fora do reality show. Ele também é ex-namorado de Lidi Lisboa. A situação aconteceu durante a festa. Nas imagens, é possível ver o ator entrando no cômodo e depois a jornalista o acompanha. Ela fica segurando a porta, com metade do corpo para fora.

Dudu Camargo já tinha comentado que os peões estavam juntos, mas como a Record ainda não tinha exibido nenhuma cena dos dois, a informação do apresentador foi encarada como uma fofoca do jogo. Segundo o ex-SBT, a ida dos peões ao banheiro foi com segundas intenções. Nizan aproveitou o ao vivo para dizer que dois participantes do reality estavam traindo seus companheiros.

Na manhã de domingo, 12, Michelle e Shia sentaram para conversaram e confirmaram que há sentimento entre eles. No entanto, o fato dos dois terem relações fora do confinamento se torna um obstáculo.

Nesta segunda-feira, 13, os dois voltaram a conversar e confirmam que o sentimento entre eles é recíproco.