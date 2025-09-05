Veja a lista de participantes mais cotados para A Fazenda 17

Os participantes de A Fazenda 17 devem ser anunciados oficialmente apenas no dia 15 de setembro, dia da estreia, mas os internautas já começam a especular quem são os famosos que vão ficar confinados em Itapecerica da Serra a partir deste mês. Rafael Cardoso, Camila Loures e Melody são alguns dos nomes mais cotados.

Quais os participantes de A Fazenda 17?

Reunimos os nomes que mais circulas as listas divulgadas nas redes sociais e também em sites de notícias especializados em realities. Os famosos mais citados são esses:

1 – Rafael Cardoso: ator, conhecido por novelas da Globo, recentemente envolvido em polêmicas pessoais.

2 – Davi Brito: campeão do Big Brother Brasil 24, um dos nomes mais comentados da TV em 2024.

3 – Rayane Figliuzzi: influenciadora digital e empresária, namorada do cantor Belo.

4 – Fefito (Fernando Oliveira): jornalista e apresentador, especialista em televisão e realities.

5 – MC Guimê: cantor de funk, já participou do BBB 23, de onde foi expulso.

6 – Camila Loures: influenciadora digital e youtuber, com milhões de seguidores nas redes sociais.

7 – Edílson Capetinha: ex-jogador de futebol, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, conhecido pelo estilo irreverente.

8 – Karin Hils: cantora e atriz, ex-integrante do grupo Rouge.

9 – Fernando Sampaio: ator, participou do reality A Grande Conquista e ganhou destaque por polêmicas.

10 – Melody: cantora de funk/pop, conhecida pelo sucesso precoce e pelas polêmicas envolvendo sua carreira e família.

Quando começa A Fazenda 2025?

A Fazenda 2025 está prevista para começar no dia 15 de setembro, uma segunda-feira. Se não houver mudanças entre a programação do ano passado e a da atual edição, nos domingos serão realizadas as disputas pelo poder do lampião, mas a exibição na televisão será apenas nas noites de segunda-feira. O programa de terça-feira é ao vivo e conta com formação de roça ao vivo.

Depois, na quarta-feira, os peões que foram parar no banquinho de roceiros da semana disputam a prova do fazendeiro e o campeão escapa da berlinda, que é decidida na quinta-feira a noite, também ao vivo. Nas sextas, é comum que seja realizado uma festa no confinamento. Quem tem Playplus assiste ao vivo e quem não tem vê os melhores momentos no programa de sábado a noite.