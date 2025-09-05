A Fazenda

Veja a lista de participantes mais cotados para A Fazenda 17

Programa contará com 24 confinados

Escrito por Anny Malagolini
lista de participantes mais cotados para A Fazenda 17 Foto: reprodução/TV Globo/Instagram

Os participantes de A Fazenda 17 devem ser anunciados oficialmente apenas no dia 15 de setembro, dia da estreia, mas os internautas já começam a especular quem são os famosos que vão ficar confinados em Itapecerica da Serra a partir deste mês. Rafael Cardoso, Camila Loures e Melody são alguns dos nomes mais cotados.

Quais os participantes de A Fazenda 17?

Reunimos os nomes que mais circulas as listas divulgadas nas redes sociais e também em sites de notícias especializados em realities. Os famosos mais citados são esses:

1 – Rafael Cardoso: ator, conhecido por novelas da Globo, recentemente envolvido em polêmicas pessoais.

2 – Davi Brito: campeão do Big Brother Brasil 24, um dos nomes mais comentados da TV em 2024.

3 – Rayane Figliuzzi: influenciadora digital e empresária, namorada do cantor Belo.

4 – Fefito (Fernando Oliveira): jornalista e apresentador, especialista em televisão e realities.

5 – MC Guimê: cantor de funk, já participou do BBB 23, de onde foi expulso.

6 – Camila Loures: influenciadora digital e youtuber, com milhões de seguidores nas redes sociais.

7 – Edílson Capetinha: ex-jogador de futebol, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, conhecido pelo estilo irreverente.

8 – Karin Hils: cantora e atriz, ex-integrante do grupo Rouge.

9 – Fernando Sampaio: ator, participou do reality A Grande Conquista e ganhou destaque por polêmicas.

10 – Melody: cantora de funk/pop, conhecida pelo sucesso precoce e pelas polêmicas envolvendo sua carreira e família.

Quando começa A Fazenda 2025?

A Fazenda 2025 está prevista para começar no dia 15 de setembro, uma segunda-feira. Se não houver mudanças entre a programação do ano passado e a da atual edição, nos domingos serão realizadas as disputas pelo poder do lampião, mas a exibição na televisão será apenas nas noites de segunda-feira. O programa de terça-feira é ao vivo e conta com formação de roça ao vivo.

Depois, na quarta-feira, os peões que foram parar no banquinho de roceiros da semana disputam a prova do fazendeiro e o campeão escapa da berlinda, que é decidida na quinta-feira a noite, também ao vivo. Nas sextas, é comum que seja realizado uma festa no confinamento. Quem tem Playplus assiste ao vivo e quem não tem vê os melhores momentos no programa de sábado a noite.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Que dia sai o nome dos participantes de A Fazenda 2025?

Gaby Spanic em A Fazenda 17 e participantes cotados

Quem são os participantes de A Fazenda 2025

Quando começa A Fazenda 2024 e quem já está confirmado

Quem ganhou A Fazenda 2023: Jaquelline é campeã, veja porcentagem

Votação A Fazenda 2023: quem fica em 2º lugar na final?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes