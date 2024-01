Festa do BBB 24 hoje vai ter show de Léo Santana, Kevin e Pixote

Para celebrar a liderança de Lucas e dar um fôlego para os brothers após a semana tensa, os brothers terão festa do BBB 24 hoje. Os shows serão de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote. O programa vai começar às 22h35, logo após Terra e Paixão.

+ Pizane é eliminado

Como vai ser a festa do BBB 24 hoje

Léo Santana traz os últimos lançamentos da carreira, como “Cama Repetida”, “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”. Já entre as músicas escolhidas por Kevin O Chris para animar o bailão do BBB, estão “Faz um Vuk Vuk”, “Tá Ok” e “Papin”. O grupo Pixote chega trazendo hits do pagode, como “Mande Um Sinal”, “Meu Amor” e “Nem de Graça”.

No sábado, dia 20, DJ Marlboro entra em cena e toca os clássicos do funk que atravessam gerações. Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda chegam junto para dar voz a seus maiores sucessos e participam de outros números ao lado do DJ. Entre as músicas previstas para o show, estão “Rap da Felicidade”, “Boladona”, “Beijinho no Ombro” e “Só Zueira”.

Além da exibição diária na TV Globo, o BBB pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’.

Aproveite para ficar por dentro de todas as notícias do BBB 24 no DCI, em uma das maiores coberturas do reality para os fãs.