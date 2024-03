Giovanna ganha prova do líder pela 2ª vez seguida no BBB 24

Giovanna ganha prova do líder pela 2ª vez seguida no BBB 24

Nova configuração na casa com a conclusão da prova do líder nesta quinta, 21 de março - 21/03/24. Giovanna continua na liderança do Big Brother Brasil após uma disputa que exigiu agilidade dos participantes.

Como a sister venceu a competição, ela indicará um rival ao paredão no domingo e também dividirá a casa entre VIP e xepa.

Como foi a Prova do Líder BBB 24

Para ganhar a prova do líder, os brothers precisaram de agilidade para encontrar quatro cards em uma piscina de bolinhas. Eles precisavam percorrer um curto circuito, mas quem chegasse em primeiro lugar até o botão estaria na próxima bateria.

A disputa foi feita com as seguintes duplas: Davi e Matteus, Leidy Elin e Giovanna e Fernanda e Pitel.

A última bateria foi disputada contra Matteus e Davi, mas a mineira acabou levando a melhor. Ela ganhou R$ R$ 15 mil e está no top 10 do BBB 24.

Programação da semana do BBB 24

Sexta-feira (22/03)

- Perde e Ganha

- Mira do líder

Sábado (23/03)

Prova do anjo: autoimune, mas não imuniza ninguém

Domingo (24/03)

Líder empareda 1 entre os 2 que estão na mira; Casa vota e os dois mais votados estão no paredão; Contragolpe do mais votado pela casa e do segundo mais votado também; prova bate e volta, mas uma pessoa pode ser vetada pelo dono do poder curinga. O paredão terá 3 pessoas.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil.