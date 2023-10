Patrocinadores do BBB 24 chega a 15; veja as novidades

Patrocinadores do BBB 24 chega a 15; veja as novidades

A Globo anunciou na sexta-feira, 27 de outubro, que todas as cotas de patrocínio para o BBB 24 foram vendidas. Neste ano, serão 15 patrocinadores fixos e outros quatro que aparecerão em dinâmicas. Com o aumento dos preços, a emissora ultrapassou o valor de R$ 1 bilhão em faturamento.

Quem são os patrocinadores do BBB 24?

As empresas CIF, Ifood e Latam entram no time de patrocinadores fixos do Big Brother Brasil pela primeira vez, enquanto as demais marcas já estiveram nas temporadas anteriores. É o caso da Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara e Stone.

Outras quatro empresas terão as marcas atreladas às dinâmicas do programa. Delícia e Nestlé ficam com o “Tá na mesa”, a Oi com o "Cine BBB" e Kwai no “Turbinada do Líder”. No total, serão 19 patrocinadores.

A Globo arrecadou mais de R$ 1 bilhão com as cotas de patrocínio, superando o valor do ano passado, já que os preços da divulgação das marcas no reality show subiram para 2024. A cota Big, que garante exposição em todas as mídias em que o BBB 24 estiver presente, sai por R$ 114 milhões. Os valores foram divulgados pela jornalista Valeria Contado, do Meio e Mensagem.

Na cota Camarote, a exposição é menor na TV aberta, mas garante uma presença mais forte no digital. Os patrocinadores que adquiriram o pacote desembolsaram R$ 87,4 milhões.

A terceira cota, com custo de R$ 20,6 milhões, garante exposição durante momentos decisivos do programa, como provas e eliminações.

O BBB 24 traz novidades para a próxima edição depois de um ano polêmico. A temporada de 2023 sofreu com a queda de audiência e repercussão negativa nas redes sociais, além do baixo engajamento do público nas votações - para efeito de comparação, Amanda Meirelles foi coroada campeã com apenas 76 milhões de votos, o que representa apenas 10% do recebido por Arthur Aguiar em 2022, que somou mais de 700 milhões.

A nova temporada do programa está marcada para estrear em janeiro. Além dos grupos Pipoca e Camarote, o reality show terá um terceiro time, ainda não divulgado, e limitação de votos por CPF.

Relacionado: Votação do BBB 24 no Gshow mudou e vai pedir CPF; entenda