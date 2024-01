Pay Per View BBB 24: como assistir 24 horas do reality

A vigésima quarta edição do Big Brother Brasil começa dia 8 de janeiro e acompanhar o reality em tempo real, é importante já saber como funciona o Pay Per View do BBB 24. O programa é exibido 24 horas por dia pelo Globoplay, enquanto o resumo do dia e a maioria das provas passam na TV aberta, após a novela das 9.

Como assinar e quanto custa o Pay Per View do BBB 24

O Pay Per View do Globoplay é a única maneira do público acompanhar o BBB 24 acompanhar o reality show em tempo real. Isso significa ter acesso às câmeras da casa, onde o usuário pode acompanhar o que está acontecendo na sala, no quarto, na cozinha, quarto do líder, entre espaços.

Para ter o Pay Per View, primeiramente é necessário criar um cadastro: informe seu nome completo, um e-mail válido que servirá de login, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e em seguida crie uma senha de 8 a 15 dígitos.

Depois, o usuário precisará seguir os passos que o sistema pedir para confirmar a conta e logo terá acesso ao Globoplay. Agora, virá o passo seguinte, o de assinar o Pay Per View do BBB 24. Qualquer cliente do streaming tem acesso a esse conteúdo, assim é só optar por qualquer um dos pacotes.

Também é possível assinar o Pay Per View do BBB 24 por meio da sua TV por assinatura. Empresas como Sky, Claro, Oi, Vivo, entre outras, oferecem o serviço como um canal como qualquer outro. Você assina o pacote e ele fica disponível na sua televisão. Neste caso, os valores vão variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região.

Programas diários do Big Brother

Para assistir os programas noturnos comandados por Tadeu Schmidt todos os dias não é necessário ter o Pay Per View do BBB, pois a atração é transmitida na TV Globo, geralmente na faixa entre 22h e 23h. Você pode assistir pela televisão ou também pelo celular, tablet ou computador com a aba "Agora na TV" da Globoplay, que é uma opção gratuita para quem quer conferir o conteúdo ao vivo da Globo.

É bom lembrar que Jogos da Discórdia, Provas do Líder, formações de paredões e eliminações são transmitidos nos programas ao vivo, no entanto, quando uma prova ou dinâmica como a da Discórdia leva muito tempo e não é finalizada antes do final do programa diário, o restante é exibido apenas no Pay Per View do BBB 24. Provas do Anjo nunca são exibidas em tempo real na televisão, apenas a versão já editada. Só os assinantes do PPV assistem a esta disputa ao vivo.

