Quem é Flora Matos, cantora cotada para o BBB 24?

A cantora Flora Matos, de 35 anos, é um dos nomes cotados para o BBB 24, conforme especulações nas redes sociais. Os internautas desconfiam que a artista seja uma das sisters devido a uma dica dada por Boninho, diretor do programa, nos últimos dias. Mas afinal, quem é ela?

Flora Matos vai para o BBB 24?

Apesar de não haver ainda confirmação oficial de que Flora Matos vai para o BBB 24, o nome da cantora é um dos mais falados nas redes sociais. Isso porque Boninho mostrou a imagem de um avião em uma das dicas, e os internautas associaram o desenho com a música "Piloto", hit da brasiliense.

Flora Matos começou a carreira no rap aos 18 anos de idade, em 2008, quando gravou sua primeira música e se mudou para São Paulo, onde era residente em algumas casas noturnas. Em 2009, ela lançou a mixtape "Flora Matos vs Stereodubs", mas foi em 2011 que ela ficou mais conhecida ao lançar o single "Pretin".

A artista seguiu fazendo shows e lançando singles, até que seu primeiro álbum foi lançado somente em 2017, chamado Eletrocardiograma (2017). Nos anos seguintes, Flor lançou mais dois projetos: Do lado de Flora (2020) e Flora de Controle (2021). Hoje, ela é um dos nomes mais conhecidos do rap nacional. Recentemente, a música "Piloto", lançada em 2018, viralizou no TikTok, se tornando um hit.

A brasiliense soma mais de 590 mil seguidores em sua página no Instagram, mas é no Twitter onde a cantora mais reverbera. A cantora já se envolveu em dezenas de tretas, incluindo brigas com Emicida, Luísa Sonza e Karol Conká.

Em 2021, a rapper detonou não só Conká, por conta de seus comportamentos no BBB 21, mas Emicida, que havia feito um tweet lamentando a conduta da amiga. “É deprimente ver o Emicida, principalmente, pagando de louquinho. Porque ele sempre soube. E para mim é pior do que ela porque sabe ser ainda mais dissimulado”, escreveu. Ela também acusou a rapper de tentar acabar com sua carreira.

A maior treta de Flora Matos é com Luísa Sonza, para quem a cantora sempre direciona dezenas de tweets em tom crítico. A história começou quando a rapper teria sido substituída pela cantora no “Poesia Acústica #13”, o que a desagradou. Na mesma época, o caso de racismo envolvendo a gaúcha explodiu na mídia, o que fez com a brasiliense intensificasse as críticas. Sonza nunca respondeu a nenhum tweet da rival.

Quando estreia o BBB 24?

O Big Brother Brasil 24 estreia no dia 8 de janeiro de 2024 e já está gerando muita expectativa entre os fãs do reality show. A nova edição traz algumas novidades, como a divisão dos participantes em três grupos: um formado por pessoas anônimas, os Pipocas; outro por influenciadores digitais, o Camarote; e um terceiro, chamado Puxadinho, mas ainda não há detalhes sobre quem vai compor esse time.

Outra novidade é o voto do CPF e o voto da torcida. No primeiro, os internautas poderão participar quantas vezes quiserem, enquanto no segundo será limitado a um voto por pessoa. No final, será tirada a média entre os dois para definir o resultado. O voto será para ficar nos primeiros paredões, eliminando as "plantas" primeiro.

Há também mudanças em relação aos quartos, que agora serão quatro, contando com o do Líder. O poderoso da semana também terá uma nova missão às sextas-feiras, quando comandará uma dinâmica ao vivo. O Jogo da Discórdia chega ao fim para dar espaço ao Sincerão, que acontecerá às segundas.

A apresentação do BBB 24 continua sendo de Tadeu Schmidt, que assumiu o comando do reality em 2021, quando Tiago Leifert deixou a Globo.

