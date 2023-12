Big Day BBB 24: quando sai a lista de participantes?

O Big Day do BBB 24 está chegando! Na próxima semana, o público vai conhecer quem serão os famosos e anônimos que vão competir pelo prêmio milionário dentro da casa mais vigiada do Brasil. Como de costume, os nomes serão anunciados ao longo da programação da Rede Globo.

Quando será o Big Day do BBB 24?

O dia do anúncio da lista de participantes do BBB 24 ocorre em 5 de janeiro, sexta-feira, conforme divulgado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. A data ainda não foi confirmada oficialmente pela emissora, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Assim como ocorreu nos anos anteriores, os nomes vão ao ar durante os intervalos comerciais dos programas da Globo, começando no Encontro com Patrícia Poeta. Para quem não se lembra ou não acompanhou nas últimas edições, a cada comercial é exibido um VT de cada participante.

No próximo ano, a revelação dos novos brothers e sisters acontece apenas três dias antes da estreia, marcada para 8 de janeiro. Ou seja, um dia a menos de antecedência do que ocorreu no BBB 23. Em relação à data em que o programa vai ao ar, a próxima temporada começa mais cedo que o habitual. Nos últimos anos, o confinamento sempre começou entre a segunda e a última semana do mês.

Vale lembrar que, na próxima edição, haverá três grupos de participantes no BBB 24. O programa segue com a dinâmica de convidar famosos, que fazem parte do Camarote, os anônimos, chamados de Pipoca, e o Puxadinho, a grande novidade. No entanto, até agora, a Globo ainda não divulgou detalhes sobre quem estará presente nesse grupo.

A emissora também já divulgou alguns outros detalhes sobre a edição de 2024. Um deles é que agora haverá duas modalidades de voto: o da torcida e o por CPF. No primeiro, os internautas poderão participar quantas vezes quiserem, enquanto no segundo será limitado a um voto por pessoa. No final, será tirada a média entre os dois para definir o resultado. O voto será para ficar nos primeiros paredões.

As novidades incluem um novo quarto e novas funções para o Líder, que comanda ao vivo uma dinâmica às sextas-feiras. O Jogo da Discórdia também chega ao fim para dar espaço ao Sincerão, que promete colocar ainda mais "fogo no parquinho".

Quem vai para o BBB 24?

Apesar da lista oficial do BBB 24 não ter sido divulgada ainda, há dezenas de supostos nomes que circulam na web. Alguns deles são especulados pelo público após a divulgação de algumas dicas dadas por Boninho, enquanto outros foram vazados pela imprensa. No entanto, não há nenhuma confirmação ou indício oficial ainda de que eles estarão no programa. São eles:

Flora Matos, 35: cantora conhecida pelo hit "Piloto". Está constantemente envolvida em brigas com outros famosos no Twitter, onde sempre é alvo de polêmicas.

Gabi Melim, 29: cantora famosa por fazer parte do trio musical Melim, ao lado dos irmãos, que emplacou o hit "Meu Abrigo", em 2018. Atualmete, o grupo está em hiatus para que os famosos se dediquem a projetos solo.

Chico Moedas, 27: conhecido por participar das lives do streamer Casimiro Miguel. Namorou a cantora Luísa Sonza por cerca de três meses em 2023, a quem ela dedicou a música "Chico", viral na web. Os dois se separaram após a loira expor uma traição do então namorado.

Patrícia Ramos, 23: influenciadora digital com mais de 4,2 milhões de seguidores em sua página no Instagram. Foi apresentadora do Bate-Papo BBB 23 ao lado de Vivian Amorim, no Globoplay.

Priscila Fantin, 40: a atriz é mais conhecida por ter atuado em dezenas de folhetins da Globo, incluindo "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Alma Gêmea" (2006). Seu nome foi divulgado pelo jornalista Léo Dias.

Diogo Defante, 35: humorista conhecido pelo quadro Repórter Doidão, onde ele aparece cobrindo eventos e entrevistando pessoas de maneira não convencional. Hoje, ele tem um quadro no podcast PodPah.

Gustavo Tubarão, 24: influenciador digital com mais de 9 milhões de seguidores em sua página no Instagram e outros 10 milhões no TikTok.

MC Kevinho, 25: cantor de funk. Entre seus maiores sucessos, estão "Olha a Explosão" e "O Grave Bater".