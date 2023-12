Cotados BBB 24: veja 6 possíveis nomes para o reality

A estreia do BBB 24 está chegando e enquanto o programa esconde a lista oficial de participantes, o público faz suas apostas na internet. Entre nomes que estão em alta na mídia e nas suspeitas dos fãs nas redes, selecionamos uma lista de cotados que podem aparecer no reality show.

Urias - Cotados do BBB 24

A cantora Urias, 29, tem sido cotado para o BBB 24 entre o público, devido ao seu nome estar em alta nos últimos meses. Em junho, ela lançou um novo álbum, o Her Mind, e neste mesmo mês esteve no badalado De Frente com Blogueirinha.

A participação de Urias no programa de entrevistas de Blogueirinha foi uma das mais comentadas na edição e considerada por muitos fãs como uma das melhores da temporada, por contar com vários momentos de humor e muitos memes.

E falando em memes, Urias se tornou uma queridinha na internet com suas reações e comentários de entrevistas recentes, por isso tem sido usada em várias publicações na web, mostrando que a cantora está cada vez mais popular.

Yasmin Brunet - Cotados do BBB 24

Yasmin Brunet, 35, apareceu em várias listas de cotados da edição do ano passado e até fez algumas publicações de brincadeira nas redes que davam indícios que poderia aparecer no reality show, mas no final das contas não esteve na temporada de 2023. Ex-esposa do surfista Gabriel Medina, a loira era muito esperada na temporada por conta da presença de Bruna Griphao, atriz que também teve um romance com o atleta e teria uma rivalidade com a famosa na casa.

Hoje, a artista continua em alta e permanece em várias listas de costados do BBB 24 e nas suspeitas do público. Atualmente, ela está em romance com MC Daniel, ex-namorado de Mel Maia, que deu o falar desde que foi anunciado.

Filha da modelo Luíza Brunet, Yasmin seguiu os passos da mãe desde cedo e logo na adolescência fez seus primeiros trabalhos no mundo da moda. Além das passarelas, ela também se aventurou na televisão e participou da novela Verdades Secretas em 2015, como a modelo Stephanie.

Gabi Melim

A cantora Gabi Melim, 29, virou uma das apostas do público para aparecer entre os cotados do BBB 24 depois que ela anunciou carreira solo e se separou dos irmãos, Diogo e Rodrigo, que participavam da banda Melim ao lado dela há oito anos.

Eles anunciaram a novidade no Altas Horas, no começo de novembro, e logo depois fãs do programa sugeriram que a jovem estaria deixando a banda para poder participar do reality show comandado por Boninho. O nome de Gabi se destacou também porque a famosa já participou de outros programas da casa, como o Superstar e o Dança dos Famosos.

Chico Moedas

O segundo semestre de 2023 foi marcante para o influenciador e investidor de bitcoin Chico Moedas, 27, por causa de seu romance polêmico com Luísa Sonza, que terminou em poucos meses devido a uma traição do rapaz, que foi exposta em rede nacional pela loira.

Não apenas a polêmica envolvendo Luísa Sonza deixou muita gente imaginando que o famoso pode estar no BBB 24, mas também seu recente retorno para as redes sociais e o Youtube, faltando pouco menos de um mês para a estreia da nova temporada do programa.

Agora em dezembro, dois meses depois do anúncio do término, o amigo de Casimiro publicou no Instagram um vídeo pedindo desculpas pela situação e anunciou um novo trabalho no canal Aquelas Caras. Por conta disso, alguns comentários surgiram nas redes indicando que o famoso poderia estar "limpando" a imagem antes de entrar no BBB 24.

Mariely Santos - Cotados do BBB 24

Se Mariely Santos, 24, aparecer no elenco oficial do BBB 24 não será surpresa para muitos, pois a famosa é cotado há alguns anos por fãs do reality show na web. Isso porque ela tem milhões de seguidores e é um fenômeno de audiência no Instagram ao lado de sua irmã Mirella. São mais de 12 milhões de fãs apenas na rede social de Mariely e mais 17 milhões na conta de Mirella.

Conhecida como uma das "Gêmeas Lacração", que ficaram famosas junto de MC Loma no mundo do funk, ela aparece nas redes para mostrar a vida profissional e também pessoal, como relacionamento, família e amizades, assim como a próxima relação com Loma, que é mãe da pequena Melanie, presença marcada nas redes das gêmeas.

Desde que deu início a um elenco com famosos, o BBB sempre inclui influenciadoras digitais com milhões de seguidores, já passaram pelo programa Boca Rosa, Rafa Kalimann, Mari Baianinha, Key Alves, Camilla de Lucas, Jade Picon, entre outras.

Andre Luiz Frambach

O nome de Andre Luiz Frambach, 26, ficou em alta este ano por conta de polêmicas envolvendo a família de sua noiva, a atriz Larissa Manoela, que revelou problemas com os pais por conta de uma briga pelo patrimônio e controle da carreira da jovem.

André acabou em meio a polêmica não apenas por namorar com a famosa, mas também por ser um dos motivos da briga entre Larissa e a mãe Silvana, segundo foi revelado em entrevistas de ambas na Globo e no SBT. Além do mais, algumas conversas de whats app das duas foram parar na web, mostrando comentários de Silvana sobre a religião do rapaz, que é espírita, o que levantou entre o público acusações de preconceito contra a empresária.

Devido a esse turbilhão de notícias sobre a vida do ator, ele apareceu entre cotados do BBB 24 em algumas listas na web nos últimos meses e muitos fãs acreditam que o jovem pode competir pelo prêmio milionário. Além disso, ele também tem chances por ser um artista da casa, já que a Globo sempre costuma chamar pelo menos um ator do canal para integrar o elenco do reality show.

