Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 24 hoje? A produção trouxe uma clássica disputa de resistência, que começou com 18 participantes por volta das 23 horas de segunda-feira, 8 de janeiro, e continuou na terça-feira. Quem ganhar irá indicar o primeiro brother ao paredão.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 24 em tempo real

Para tentar garantir a permanência na primeira semana do BBB 24 e conquistar a prova do líder, os participantes precisaram mostrar resistência. Após mais de dez horas de disputa, Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, Matteus e Maycon ainda continuam na prova.

Além do colar de líder, o ganhador vai levar um carro de prêmio. Todos os camarotes já estão eliminados.

Ordem dos eliminados da primeira prova do líder BBB 24:

Lucas Luigi

Fernanda

Nizam

Giovanna Pitel

Wanessa Camargo

MC Bin Laden

Yasmin Brunet

Lucas Pizane

Beatriz

Vanessa Lopes

Leidy Elin

Vinicius Rodrigues

Como assistir a prova do líder ao vivo

O Big Brother Brasil tem transmissão ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os fãs do reality show de maior audiência do país podem acompanhar todos os passos dos brothers e sisters através do pay-per-view ofertados nas principais operadoras de TV por assinatura, e também no Globoplay. Os valores poderão sofrer alterações de acordo com a operadora desejada.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.

Para assistir os programas ao vivo do BBB 24 de graça é necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros para sintonizar na TV Globo ou uma conta gratuita na Globoplay, que permite que você assista a programação ao vivo da emissora pela aba "Agora na TV".

Dinâmica da semana BBB 24

Quem ganhou a primeira prova do líder bbb 24?

Segunda-feira, 8/1

Prova do Líder: 18 participantes anunciados no Big Day jogam.



Terça-feira, 9/1

Novo Líder ganha o Poder do Não

Formação de Paredão Triplo

Líder indica um

Casa vota

Os dois mais votados pela casa estarão no Paredão



Quinta-feira, 11/1

Primeira eliminação