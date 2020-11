Amazon realiza ofertas relâmpago antes da Black Friday 2020

A Amazon anunciou, nesta terça-feira (10), o evento Esquenta da Black Friday 2020 no Brasil. Com foco em ofertas relâmpago, o site já liberou descontos para os mais variados segmentos. A boa notícia é que, para participar não é necessário ser assinante do Amazon Prime, como é exigido no evento de compras Prime Day.

Ofertas do Esquenta Black Friday

Durante a temporada de promoções, e-books são vendidos com até 70% de desconto. A partir desta quinta-feira (12), é possível encontrar ofertas no estilo “leve 3, pague 2” na seção de livros importados. Produtos como HQs, mangás, DVDs e Blu-ray, também apresentam vantagens parecidas.

No Esquenta da Black Friday 2020, dá para parcelar em até 10x sem juros. Produtos eletrônicos estão disponíveis com descontos de até 15% e videogames saem por 20% off. As promoções abrangem diversos públicos e necessidades, indo desde produtos para casa, passando por itens de vestuário e beleza, até brinquedos e papelaria.

Como comprar com mais facilidade?

Para facilitar a navegação do consumidor, a Amazon desenvolveu uma página especial para o Esquenta Black Friday. Nela, é possível filtrar as ofertas por segmentos, faixas de preços, descontos e avaliações de outros consumidores. Além das promoções disponíveis, o cliente ainda pode conferir as próximas promoções que serão lançadas. Na categoria “Ofertas em Presentes”, ainda dá para antecipar as compras do Natal de forma mais prática.

Frete grátis no Esquenta Black Friday

Embora alguns anúncios do evento ofereçam frete grátis, não são todos. Em razão disso, talvez seja interessante assinar o Amazon Prime, serviço citado anteriormente. Por apenas R$ 9,90 mensais, os assinantes têm acesso a streaming de música, filmes e outros benefícios, como frete grátis para todo o Brasil. Caso nunca tenha contratado o serviço, é possível aproveitar o período de teste por 30 dias sem custo algum. Vale lembrar que, ao final desse período, a Amazon permite o cancelamento sem taxas.

Evento terá grandes marcas

Segundo o site, a ação pré-Black Friday terá produtos de grandes marcas como Positivo, Dell, LG, Oster, Xbox, Philips Avent, Eletrolux, PlayStation, entre outras. A empresa avisa, no entanto, que “o preço e a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques”.

Algumas ofertas disponíveis na Amazon

iPhone XS Max 64GB: de R$ 5. 449 por R$ 5.349;

Smartphone Xiaomi Mi 10: de R$ 4.829 por R$ 4.346,10;

Carregador Rápido Samsung sem Fio Pad II: de R$ 221,56 por R$ 188,32;

Smartwatch Amazfit T-Rex: de R$ 1.000 por R$ 899,00;

Notebook Lenovo IdeaPad: de R$ 3.099 por R$ 2.999;

Notebook Acer Aspire 5: de R$ 4.599 por R$ 4.399;

Monitor 23″ Dell P23: de R$ 1.099 por R$ 959;

Caixa de Som Portátil Multilaser SP220: de R$ 765,84 por R$ 557,10;

Panela de Pressão Elétrica 6L Electrolux: de R$ 474,99 por R$ 412,99;

Mixer IBM10 Electrolux: de R$ 319,89 por R$ 272,71;

Livro Eu Sou Malala, de Malala Yousafzai: de R$ 44,90 por R$ 22,40;

Livro Marighella, de Mário Magalhães: de R$ 79,90 por R$ 51,94;

eBook O Universo Numa Casca de Noz, de Stephen King: de R$ 39,90 por R$ 9,90;

