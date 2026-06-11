Afinal, o México já ganhou alguma Copa do Mundo?

Seleção mexicana é uma das mais importantes da história da Copa do Mundo

Quando o torcedor pesquisa quantas Copas do Mundo o México ganhou, geralmente busca uma resposta direta. E ela é simples: o México nunca venceu a Copa do Mundo FIFA masculina. Portanto, o número oficial de títulos mundiais da seleção principal mexicana é zero.

Apesar disso, a resposta não resume toda a importância do país no futebol. O México é uma das seleções mais tradicionais do cenário internacional, tem uma longa história em Copas do Mundo, uma torcida apaixonada e ocupa papel de destaque na CONCACAF. Mesmo sem o troféu, segue sendo uma presença relevante no futebol mundial.

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O México já ganhou alguma Copa do Mundo?

Não. O México nunca conquistou a Copa do Mundo FIFA masculina da seleção principal. A confusão acontece porque o país já teve sucesso em outras competições internacionais, incluindo torneios de base e campeonatos regionais. Ainda assim, quando a pergunta é sobre a Copa do Mundo principal, disputada por seleções adultas masculinas, a resposta permanece a mesma: o México não tem títulos.

As melhores campanhas do México na Copa do Mundo foram as quartas de final de 1970 e 1986. Em ambas as edições, a seleção jogava em casa, o que aumentou o peso histórico e emocional dessas participações.

O México nunca chegou a uma semifinal ou final de Copa do Mundo. Mesmo assim, suas campanhas, especialmente quando foi anfitrião, ajudaram a consolidar a imagem do país como uma nação de tradição no futebol.

A história do México na Copa do Mundo começou logo no início da competição. A seleção mexicana participou da primeira edição do torneio, em 1930, o que garante ao país um lugar especial na história do futebol.

Os primeiros anos foram difíceis. O México ainda não era uma potência internacional e enfrentava seleções mais fortes da Europa e da América do Sul. Com o tempo, porém, passou a construir uma identidade própria e se tornou presença frequente no torneio.

Essas primeiras participações foram importantes porque abriram caminho para a consolidação do México como uma seleção tradicional, mesmo sem títulos mundiais.

Por que o México é importante na história da Copa?

O México é importante na história da Copa do Mundo por vários motivos. Além de ter participado da primeira edição do torneio, o país também se tornou um dos poucos a sediar a competição mais de uma vez.

A seleção mexicana construiu uma trajetória marcada por regularidade, competitividade e forte identidade nacional. Ao longo das décadas, o México se classificou diversas vezes, enfrentou grandes seleções e manteve uma relação intensa com a Copa do Mundo.

Mesmo sem conquistar o título, o país é lembrado como uma presença constante e respeitada no torneio.

O México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986, tornando-se o primeiro país a receber o torneio masculino duas vezes.

As duas edições foram marcantes para o futebol mundial. A Copa de 1970 é lembrada como uma das mais icônicas da história, enquanto a de 1986 também ficou marcada por jogos e momentos inesquecíveis.

O México voltará a dividir a organização da Copa do Mundo de 2026 com Estados Unidos e Canadá. Com isso, será o primeiro país a sediar ou co-sediar o torneio masculino três vezes.

O México também é um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Estados Unidos e Canadá.

Esse novo papel reforça a importância mexicana no futebol internacional. Mesmo sem nunca ter vencido a Copa, o país tem uma relação histórica com o torneio e será novamente protagonista fora de campo.

O que é o “Quinto Partido” do México?

O “Quinto Partido” é uma expressão muito conhecida entre torcedores mexicanos. Em espanhol, significa “quinto jogo” e se refere à dificuldade histórica do México em passar das oitavas de final e alcançar uma fase mais avançada da Copa do Mundo.

Durante muitos anos, o México ficou conhecido por avançar da fase de grupos, mas parar no mata-mata. Essa repetição transformou o “Quinto Partido” em símbolo de frustração e esperança ao mesmo tempo.

Para os torcedores, a expressão representa mais do que uma estatística. Ela resume o desejo de ver a seleção finalmente dar o próximo passo em uma Copa do Mundo.

Quais são os principais rivais do México na Copa do Mundo?

A trajetória do México na Copa do Mundo teve jogos marcantes contra seleções fortes da América do Sul, da Europa e da própria CONCACAF.

A rivalidade com a Argentina aparece com destaque na memória recente. Em diferentes momentos, a seleção argentina cruzou o caminho mexicano em fases decisivas e frustrou o sonho de uma campanha mais longa.

Os Estados Unidos também aparecem como um rival importante para o México, embora essa disputa seja mais intensa em competições regionais. Ainda assim, a comparação entre as duas seleções costuma fazer parte de qualquer debate sobre futebol na CONCACAF.

Quem são os jogadores mais lembrados do México em Copas?

A história mexicana em Copas do Mundo também é marcada por jogadores que se tornaram símbolos de liderança, longevidade e orgulho nacional.

Entre os nomes mais citados estão Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa e Antonio Carbajal, lembrados por suas participações e pela importância que tiveram em diferentes gerações da seleção mexicana.

Outro nome muito conhecido é Javier “Chicharito” Hernández, um dos atacantes mexicanos mais famosos da era moderna. Seus gols ajudaram a fortalecer sua imagem dentro e fora da seleção.

Como foi o desempenho do México na Copa do Mundo?

O desempenho do México em Copas do Mundo costuma ser visto com uma mistura de orgulho e frustração.

Por um lado, a seleção se manteve competitiva por muitos anos, avançou em diferentes edições e construiu uma reputação sólida. Por outro, nunca conseguiu transformar essa regularidade em uma campanha de título.

O México ocupa, assim, uma posição particular no futebol mundial. Não é uma seleção sem tradição, mas também ainda não entrou no grupo dos campeões mundiais. É uma equipe respeitada, com história, torcida forte e ambição permanente de ir mais longe.