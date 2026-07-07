Argentina elimina o Egito em jogo maluco e avança com gol de Messi

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Em um jogo de tirar o fôlego, a atual campeã mundial venceu o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira (7), em Atlanta, pelas oitavas de final, depois de sair atrás no placar, ver Lionel Messi perder um pênalti e precisar buscar uma virada nos minutos finais.

O camisa 10 argentino voltou a ser personagem central da partida. Primeiro, pela chance desperdiçada ainda no primeiro tempo, quando parou no goleiro Mostafa Shobeir em cobrança de pênalti. Depois, pela reação: Messi marcou o gol que colocou a Argentina de volta no jogo e participou da pressão que desmontou a defesa egípcia na reta final.

O Egito começou a partida sem se intimidar diante da atual campeã. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Yasser Ibrahim abriu o placar de cabeça, após cobrança trabalhada de escanteio. O gol colocou pressão imediata sobre a Argentina, que passou a controlar a posse de bola, mas encontrou dificuldade para furar a marcação egípcia.

A grande chance argentina veio aos 18 minutos, quando Enzo Fernández lançou Tagliafico na área. O lateral foi derrubado por Hassan, e a arbitragem marcou pênalti. Messi foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo, mas Shobeir pulou bem e fez a defesa. O lance incendiou o jogo e deu ainda mais confiança ao Egito.

Antes do intervalo, a Argentina insistiu. Messi acertou a trave em cobrança de falta, Mac Allister parou em grande defesa de Shobeir e Julián Álvarez também teve oportunidade dentro da área. Mesmo assim, o Egito conseguiu segurar a vantagem até o fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Egito chegou a ampliar em um contra-ataque rápido, com Zico, após jogada de Hassan e passe de Salah. O gol, porém, foi anulado após revisão no VAR. O árbitro marcou falta de Attia em Lisandro Martínez no início da jogada, mantendo o placar em 1 a 0.

Pouco depois, o Egito conseguiu novamente assustar. Aos 21 minutos, Salah puxou contra-ataque, acionou Hassan, e Zico apareceu dentro da área para completar para o fundo da rede. Dessa vez, o gol valeu, e os egípcios abriram 2 a 0, deixando a Argentina à beira de uma eliminação histórica.

A reação argentina começou aos 33 minutos. Messi cobrou falta pelo lado direito, e Cristian Romero apareceu sozinho para cabecear. O goleiro Shobeir ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o gol. O lance devolveu a Argentina ao jogo e mudou completamente o clima da partida.

Cinco minutos depois, veio o empate. A Argentina voltou a levantar bolas na área, Montiel ajeitou, e Messi encheu o pé. A bola ainda tocou no goleiro e bateu no travessão antes de entrar. Foi o gol que transformou a pressão em esperança e recolocou o camisa 10 como protagonista depois do pênalti perdido.

A virada saiu já nos acréscimos. Aos 46 minutos do segundo tempo, Lautaro Martínez recebeu pela direita e cruzou para a área. Enzo Fernández apareceu livre e cabeceou para marcar o terceiro gol argentino. A jogada confirmou a virada por 3 a 2 e levou a torcida argentina à loucura em Atlanta.

Nos minutos finais, o Egito ainda tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas a Argentina conseguiu controlar melhor a bola. Lautaro segurou a posse, provocou os marcadores e ajudou a gastar o relógio até o apito final.

A eliminação foi cruel para o Egito, que fez uma de suas partidas mais competitivas no torneio, marcou duas vezes e chegou a colocar a campeã mundial em enorme dificuldade. Salah teve participação direta no segundo gol e foi uma das principais válvulas de escape da equipe africana nos contra-ataques.

Para a Argentina, a classificação teve peso de sobrevivência. A equipe de Lionel Scaloni mostrou problemas defensivos, sofreu nos contra-ataques e precisou de uma reação emocional para evitar a queda nas oitavas. Ainda assim, saiu de campo fortalecida pela capacidade de virar um jogo que parecia perdido.

Com a vitória, a Argentina avança às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 e segue viva na busca por mais um título mundial. O Egito, que chegou a sonhar com uma zebra histórica, se despede depois de obrigar Messi e companhia a uma das partidas mais dramáticas desta edição da Copa.

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