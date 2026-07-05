Brasil é eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final

Brasil é eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final

A Seleção Brasileira está fora da Copa do Mundo 2026. Neste domingo (5), o Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final, e deu adeus ao sonho do hexacampeonato. Haaland abriu o placar no segundo tempo, de cabeça, após cruzamento na área, e repetiu o lance aos 44 do segundo tempo. Fim de linha para os brasileiros.

O resultado mantém um retrospecto histórico desfavorável para o Brasil diante da Noruega. Em confrontos entre as seleções principais, os brasileiros jamais venceram os noruegueses. Agora, o histórico registra três vitórias da Noruega e dois empates.

O lance decisivo aconteceu na etapa final. Após cruzamento na área, Haaland subiu mais alto que Gabriel Magalhães e cabeceou firme para vencer Alisson, colocando a Noruega em vantagem. Até então discreto na partida, o atacante do Manchester City mostrou mais uma vez seu poder de decisão ao aproveitar a melhor chance que teve.

A eliminação teve um gosto ainda mais amargo para a Seleção. No primeiro tempo, o Brasil desperdiçou um pênalti com Bruno Guimarães. A cobrança defendida pelo goleiro Nyland encerrou uma longa sequência: foi o primeiro pênalti perdido pelo Brasil em Copas do Mundo desde 1986.

Neymar fez um gol de pênalti.

Apesar da derrota, a equipe brasileira produziu oportunidades suficientes para abrir o placar antes da Noruega. Rayan levou perigo em chute defendido por Nyland, enquanto Endrick, que entrou no segundo tempo, desperdiçou uma chance clara logo em seu primeiro lance após bela jogada de Vinícius Júnior.

Carlo Ancelotti ainda promoveu as entradas de Neymar, Danilo Santos, Endrick e Ederson Silva em busca da reação, mas o Brasil encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.

Enquanto isso, a Noruega administrou a posse de bola em diversos momentos da etapa final e ainda criou boas oportunidades em contra-ataques. Alisson evitou um placar mais elástico com importantes defesas antes e depois do gol de Haaland.

Brasil segue sem vencer a Noruega

A derrota amplia um dos tabus mais curiosos da história da Seleção Brasileira. Mesmo sendo cinco vezes campeã do mundo, o Brasil nunca conseguiu derrotar a Noruega.

O retrospecto entre as equipes agora é:

Noruega 3 vitórias;

2 empates;

Brasil 0 vitória.

O confronto mais lembrado entre as seleções aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1 na fase de grupos, resultado que entrou para a história do futebol norueguês.

Fim do sonho do hexa

A eliminação encerra a campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026 nas quartas de final. Depois de avançar na fase de grupos e eliminar o Japão e a Costa do Marfim no mata-mata, a Seleção parou diante da organizada equipe norueguesa, liderada por Haaland.

Com a vitória por 1 a 0, a Noruega avança às semifinais do Mundial pela primeira vez em sua história, enquanto o Brasil volta para casa sem conquistar o tão esperado sexto título mundial.

A campanha do Brasil em todas as edições da Copa do Mundo:

1930: 1ª fase

1934: Oitavas de final (eliminação na estreia)

1938: 3º lugar

1950: Vice-campeão (Maracanazo contra o Uruguai)

1954: Quartas de final

1958: Campeão (1º título)

1962: Bicampeão (2º título)

1966: 1ª fase

1970: Tricampeão (3º título)

1974: 4º lugar

1978: 3º lugar

1982: 2ª fase (eliminado pela Itália)

1986: Quartas de final

1990: Oitavas de final

1994: Tetracampeão (4º título)

1998: Vice-campeão (derrota para a França na final)

2002: Pentacampeão (5º título)

2006: Quartas de final

2010: Quartas de final

2014: 4º lugar (derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal)

2018: Quartas de final

2022: Quartas de final (eliminação nos pênaltis para a Croácia)

2026: Oitavas de final (eliminado pela Noruega por 1 a 0, gol de Haaland)