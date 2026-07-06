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Copa do Mundo 2026

Saiba o que Neymar disse para o goleiro da Noruega

Neymar em sua última participação da Copa do Mundo

Escrito por Anny Malagolini
o que Neymar disse para o goleiro da Noruega Neymar em jogo do Brasil - IA

Neymar Jr. deixou a frustração aparecer nos minutos finais da derrota do Brasil na Copa para a Noruega, neste domingo, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final. O atacante, que iria cobrar um pênalti nos acréscimos, discutiu com o goleiro Ørjan Nyland. Veja o que ele disse antes da eliminação.

Segundo informações da DAZN, a troca de palavras começou antes mesmo da cobrança. Nyland, que já havia defendido um pênalti de Bruno Guimarães no primeiro tempo, tentou desestabilizar o atacante brasileiro durante a preparação para o chute.

Neymar então perguntou repetidas vezes: “Onde você quer?”. O goleiro respondeu no mesmo tom, afirmando que faria a defesa. Em outra versão divulgada pela transmissão internacional, Nyland também teria dito para o brasileiro bater “na trave”.

O camisa 10, porém, cobrou com tranquilidade, deslocou o goleiro e marcou o único gol do Brasil na partida. Logo depois, virou-se para Nyland e rebateu a provocação.

“Comigo, não. Comigo, não”, disse Neymar. Em imagens divulgadas após o jogo, também é possível ver o atacante completar a frase chamando o goleiro de “otário”.

Apesar da resposta dentro de campo, o gol serviu apenas para diminuir a desvantagem. A Noruega venceu por 2 a 1, graças aos dois gols marcados por Erling Haaland nos minutos finais, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

A participação de Neymar chamou atenção também porque o atacante começou a partida no banco de reservas. O técnico Carlo Ancelotti optou por deixá-lo entre os suplentes por razões táticas, mesmo com o jogador totalmente recuperado dos problemas físicos que enfrentou no início do Mundial.

Neymar entrou aos 23 minutos do segundo tempo, participou dos minutos finais da partida e marcou de pênalti já nos acréscimos. Após o apito final, foi visto chorando e recebeu o apoio dos companheiros de seleção.

Depois da eliminação, Ancelotti afirmou que o Brasil precisará renovar parte do elenco para o próximo ciclo da Seleção.

“É evidente que temos um problema no meio-campo e que precisamos do surgimento de novos jogadores jovens de alto nível. Temos jovens no futebol brasileiro que poderiam integrar a seleção no futuro”, afirmou o treinador.

A derrota encerrou a campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026 e pode ter representado a última partida de Neymar com a camisa da Seleção em um Mundial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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