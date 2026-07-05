Que dia é o jogo do Brasil nas Quartas de Final da Copa?

Que dia é o jogo do Brasil nas Quartas de Final da Copa?

O Brasil entra em campo neste domingo (5) contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Se confirmar a classificação, a Seleção Brasileira já tem compromisso marcado nas quartas de final do Mundial.

Quando será o próximo jogo do Brasil se vencer a Noruega?

A seleção brasileira voltará a jogar na Copa do Mundo 2026 no sábado, 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O adversário sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também disputam uma vaga nas quartas de final neste domingo. Quem vencer esse duelo enfrentará o classificado de Brasil x Noruega.

Portanto, caso elimine os noruegueses, o calendário da Seleção será o seguinte:

Data: sábado, 11 de julho de 2026

Horário: 18h, pelo horário de Brasília

Fase: quartas de final da Copa do Mundo

Local: Hard Rock Stadium, em Miami

Adversário: vencedor de México x Inglaterra

A partida vale vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo e deixa o vencedor a apenas duas vitórias da decisão do torneio.

Quem o Brasil pode enfrentar nas quartas de final?

O único possível adversário da Seleção nas quartas é o vencedor do duelo entre México e Inglaterra.

Os mexicanos tentam seguir vivos como um dos anfitriões da competição, enquanto os ingleses chegam ao mata-mata como uma das seleções mais fortes do torneio. O confronto entre as duas equipes acontece na noite deste domingo e define o rival brasileiro, caso o time avance.

Se vencer a Noruega e depois superar México ou Inglaterra nas quartas de final, o Brasil disputará a semifinal na quarta-feira, 15 de julho. A decisão da Copa do Mundo está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York/Nova Jersey.

Assim, em caso de classificação neste domingo, a Seleção ficará a três partidas do hexacampeonato mundial.